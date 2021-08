Der Münchner Orgelsommer geht mit Werken von Giovanni Pierluigi da Palestrina, Paul Hofhaimer und Charles Tournemire weiter: Am Donnerstag, 12. August, spielt Christian Seidler die Stücke an den zwei Orgeln der Kirche St. Markus an der Gabelsbergerstraße 6. Der Kirchenmusiker ist übrigens überaus vielseitig: Er rief die monatliche Jazzgottesdienst-Reihe "Come Sunday" ins Leben, gründete mit Freundinnen und Freunden die Konzertreihe "Alte Musik in Bogenhausen" und initiierte 2019 das Festival "Ambient Waves" für elektronische Musik in der Kirche. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist online unter www.muenchner-orgelsommer.de möglich.