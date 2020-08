Fastfood-Anschlag in der Maxvorstadt: Am Samstagmorgen, gegen 9 Uhr, stellte ein 70-jähriger Münchner eine Beschädigung in seiner Wohnung in der Adalbertstraße, die zwischen Nordendstraße und der Arcisstraße liegt, fest. Er hatte am Abend zuvor gegen 20 Uhr ein Fenster geöffnet und es über Nacht offen stehen lassen. In dieser Zeit warf ein Unbekannter einen angebissenen Snack durchs Fenster, wodurch nach Angaben der Polizei Teile der Wohnungseinrichtung beschädigt wurden, unter anderem ein Gemälde im Wert von mehreren Hundert Euro.

Ob es ein Döner war, ein Stück Pizza oder ein Burger, wollte die Polizei am Sonntag wegen der laufenden Ermittlungen nicht verraten, sie sucht aber Zeugen: 089/2910-0.