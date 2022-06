Von Konstantin Rek

Die Erleichterung bei den Anwohnern des Platzes an der Barer/Ecke Nordendstraße in der Maxvorstadt ist deutlich zu spüren, endlich ist eine Neugestaltung in Aussicht. Seit 2019 plant das Baureferat diese als Folge des Stadtratsbeschlusses "Fünf Plätze attraktiv neu gestalten", am Donnerstag bekommen die Bürger die ersten Vorschläge zu Gesicht, als Standortanalyse des Studios Vulkan Landschaftsarchitekturbüro. Eigentlich war der Termin schon vergangenes Jahr vorgesehen, doch die Pandemie kam dazwischen. Bei der Bürgerbeteiligung werden nun zwei Varianten vorgestellt, wie der Platz verbessert werden kann. Ziel ist es, aus einer tristen Hundewiese eine nutzbare Fläche für unterschiedliche Alters- und Personengruppen zu machen. Die Ideen präsentiert das Baureferat mitten auf dem Platz an zahlreichen Stellwänden. Reges Treiben ist die Folge, und ein großer Austausch von Ideen zwischen den Anwesenden. Gepaart mit dem schönen Wetter ist die Stimmung durchweg positiv und voller Neugierde.

Die beiden Vorschläge unterscheiden sich vor allem darin, in welche Richtung der Platz vergrößert werden soll. Alternative A wertet die lange Seite an der Nordendstraße zu einer Fußgängerzone auf, in welche dann nur noch Anwohner zum Parken in ihre privaten Stellflächen einfahren können. Die Neureutherstraße wird in diesem Szenario zu einer Einbahnstraße umfunktioniert. Dieser Schritt kreiert eine deutlich größere Fläche. Vorteil ist die stärkere Nutzung der Sonnenseite und eine attraktive Terrasse für die Läden. Dagegen will Variante B die kürzere Seite der Neureutherstraße für den Platz schließen und die Nordendstraße zu einer Einbahnstraße machen. Damit wahrt man die dreieckige Form des Platzes, und die Abendsonne kommt stärker zu Geltung.

Hundewiese adé

Unabhängig von diesen beiden Ideen gibt es gute Nachrichten: Die karge, lieblose Hecke, die den Platz bisher umschließt, wird auf jeden Fall zum großen Teil entfernt. Stattdessen soll ein grüner Platz voller Sträucher und Pflanzen und Sitzmöglichkeiten entstehen. Bänke, die zurzeit noch außerhalb der Grünfläche stehen, werden umgestellt und somit besser genutzt. Die bestehenden Bäume sollen weiter erhalten und möglicherweise noch ergänzt werden. Selbst Sportmöglichkeiten wie eine Tischtennisplatte sind denkbar, die Idee einer Boule-Bahn oder eines Brunnens gefällt vielen. Das könnte den Platz für Kinder zum Spielen attraktiver machen. Auch das aktuelle Problem der Hundewiese will das Baureferat angehen: Denn bisweilen ist die Wiese derzeit noch eher mit Hundekot als mit spielenden Kindern besetzt. Möglich sind ein Hundeklo oder ein Spender für Hundekotbeutel. Allein die Neugestaltung des Platzes und die wegfallende Barrierewirkung der Hecke sollen diesem Problem aber schon Einhalt gebieten.

Detailansicht öffnen Es gibt aber auch Kritik - etwa am Wegfall von Parkplätzen. (Foto: Florian Peljak)

Trotzdem herrscht auch Unmut, und es gibt Kritik. Ein Problem bei der Neugestaltung sind die Parkplätze. Zwar hat das Baureferat als Kompensation für deren Wegfall Anwohnerparkplätze im Blick, doch die genaue Situierung ist noch unklar. Autofahrer dürften die Variante mit der Einbahnregelung in der Nordendstraße womöglich vorziehen. Hier kostet die Neugestaltung nur zwölf Parkplätze, während der Ausbau der Nordendstraße zur Fußgängerzone 14 Parkmöglichkeiten frisst. Des weiteren sorgen sich Teile der Anwohnerschaft auch um den Lärm. Durch die verbesserte Aufenthaltsqualität fürchten manche, dass der Bereich zur Partyzone für junge Leute geraten könnte. Die anliegenden Läden und Restaurants würden sich dagegen über mehr Trubel freuen. Da prallen die Interessen aufeinander.

2025 soll das Projekt abgeschlossen sein

Ungeachtet dessen überwiegt bei den meisten Bürgern aber die Freude an einer Veränderung, weswegen sich insgesamt die Anwesenden mit den Vorschlägen der Standortanalyse zufrieden zeigen - vielleicht mit Vorteilen für die Einbahn-Lösung in der Nordendstraße. Grund dafür sind die besseren Möglichkeiten durch die deutlich vergrößerte Fläche. Nun werden die Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung und der Standortanalyse in einer Konzeptstudie ausgewertet, zusammengefasst und dem Stadtrat vorgelegt. Dieser entscheidet dann über das weitere Vorgehen. Die Hoffnung ist, dass der Platz bis 2025 fertig wird. Ende nächsten Jahres könnte Baubeginn sein. Das Verfahren folgt dabei dem guten Beispiel der Neugestaltungen des Willibaldplatzes oder des St.-Pauls-Platzes. In beiden Fällen wurde das Bürgerbeteiligungsprinzip bereits erfolgreich angewandt.

Trotz der in Aussicht stehenden Verbesserung an der Barer Straße sind grüne Flächen in der engen, dicht bebauten Maxvorstadt immer noch eine Rarität. Veränderungen werden deshalb im Viertel nach wie vor angestrebt. Das Ziel einer grüneren Maxvorstadt sieht die Vorsitzende des Bezirksausschusses, Svenja Jarchow-Pongratz (Grüne), noch nicht erreicht. Sie verweist auf eine Studie der TU München. Diese fordert rund zehn Prozent mehr Grünflächen, sonst drohten der Maxvorstadt Hitzewellen in Form von Wärmeinseln in den Gassen von bis zu acht Grad höheren Temperaturen als im Umfeld. Mit der Neugestaltung des Platzes an der Barer Straße ist nun aber ein weiterer Schritt gemacht.