An einem Parkscheinautomaten an der Maximilianstraße ereignete sich am Mittwoch ein Raubüberfall. Dort wurde ein 54-jähriger Münchner von einem unbekannten Täter geschlagen und an seiner linken Hand festgehalten. Dann rannte der Täter zu einem Motorroller, wo ein zweiter unbekannter Täter wartete. Die beiden Männer verließen die Maximilianstraße in Richtung stadtauswärts. Erst wenige Minuten später bemerkte der 54-jährige Mann, dass ihm seine hochwertige Armbanduhr der Marke Richard Mille fehlte. In der Folge verständigte er die Polizei, die nun nach den beiden Tätern fahndet. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.