Die Maximilianstraße im Zentrum Münchens ist eine Einkaufsmeile für Geldige und ein Anziehungspunkt für Kulturfreunde. Für Radfahrerinnen und Radfahrer aber ist sie ein gefährliches Pflaster. In der Vergangenheit ist es dort immer wieder zu Unfällen gekommen, vor allem im Bereich der Trambahngleise, die in der Mitte der Fahrbahn verlaufen. Wenn Radler mit ihren Reifen in die Gleise kommen, sind Stürze programmiert. Auch mit den Autos geraten die Radfahrer regelmäßig in Konflikte.