Ein Mann mit roter knielanger Hose und Anonymous-Maske hat am Freitagabend ein Schmuckgeschäft am Maximiliansplatz überfallen. Er bedrohte zwei Angestellte mit einer hoch erhobenen Glasflasche und raffte, als die beiden sich in Sicherheit brachten, Goldschmuck an sich. Der Wert der Beute könnte im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Anschließend türmte der mit Kapuzenpulli und Baseball-Kappe bekleidete Mann zu Fuß Richtung Brienner Straße. Dort verlor sich trotz einer Großfahndung mit 20 Streifen seine Spur. Der Täter sprach deutsch.