21. August 2018, 15:29 Uhr Maximiliansplatz Anruf überführt Handydieb

Im richtigen Moment wählte der Eigentümer des Telefons seine eigene Nummer.

Ein Anruf zur rechten Zeit hat einen Dieb überführt, der einem Bargast das iPhone gestohlen hatte, um damit Geld zu erpressen. Der Mann, ein im Schlüsseldienst tätiger 26-jähriger Essener, war am Samstag um 6.35 Uhr in den Grünanlagen am Maximiliansplatz kontrolliert worden.

Dabei fiel den Polizisten auf, dass er zwei Handys bei sich hatte. Der Mann gab an, das eine Smartphone gerade in einer Bar gefunden zu haben. Er stehe mit dem Geschädigten bereits in Kontakt, und der werde sein Handy bald abholen.

Noch während der Kontrolle begann dieses zu läuten. Das Gespräch nahmen die Beamten an. Der Anrufer war der Geschädigte, der erklärte, ihm sei das Gerät gestohlen worden. Als er einen Freund dieses anrufen ließ, habe ein Unbekannter 400 Euro gefordert, wenn er das Handy wieder haben wolle.