Die unterirdischen Teile des Landtags werden für fünf Jahre zur Großbaustelle - die ersten Arbeiten haben nun begonnen. Bagger entfernen die Erde innerhalb des Zufahrt-Rondells auf der der Stadt zugewandten Seite des Maximilianeums, um die Betondecke der Tiefgarage darunter freizulegen. Der Platz wird für Baumaschinen und Container benötigt, wie ein Sprecher des Landtags erklärte. In den kommenden Jahren wird der Keller des Maximilianeums saniert und umgestaltet: Es geht um einen neuen Brandschutz und um mehr Platz für die Haustechnik, zum Beispiel für Heizung, Lüftung, Klima-, Sanitär- und Elektroanlagen. Diese seien alt und sanierungsbedürftig, außerdem müsse man die Haustechnik daran anpassen, dass in den vergangenen Jahren auf dem Gelände neue Büroräume entstanden sind. Auch soll an der Westseite, also zur Isar hin, ein neuer, barrierefreier Zugang für Besucher geschaffen werden. Die Arbeiten sind voraussichtlich im Jahr 2024 fertig, dann soll die Freifläche des Rondells wieder hergestellt und bepflanzt werden - und zwar im Originalzustand wie vor etwa 150 Jahren. Die vier Magnolien, die dort unter anderem bislang standen, wurden nicht gefällt, sondern ausgegraben und schmücken jetzt den TU-Campus in Garching.