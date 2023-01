Es begann mit einem alten Ford Mustang: Maximilian Wührs Start-up Finn hat seinen Hauptsitz in München, derzeit lebt der junge Unternehmer aber in New York.

Von Thomas Becker

Wer weiß, was für ein Business Maximilian Wühr angefangen hätte, wären die Autoverkäufer in Kalifornien ihm nicht so auf den Geist gegangen. "Jeder hat versucht, mich übers Ohr zu hauen", erinnert er sich an das Auslandssemester in Berkeley, "ich bin kein Autonarr, hatte wenig Geld und wollte nur für eine Weile ein Auto, etwas von der Gegend sehen." Es wurde ein Ford Mustang, Baujahr 2006, für 2500 Dollar. Klingt prima, aber: "Die schlimmste Kauferfahrung meines Lebens!", schimpft Wühr. Alles Mögliche war kaputt: Katalysator, Tank, Kofferraum, durch ein mit Tape geflicktes Loch im Dach regnete es rein. Die Reparaturen: absurd teuer, 1000 Dollar sollte er zahlen. Wühr hakte nach: "Was genau kostet was? Ich will eine Kostenaufstellung!" Bekam er nicht, wurde zur nächsten Werkstatt geschickt. Am Ende kostete die Reparatur 300 Dollar.

Aus dieser Erfahrung schöpfte der damals 20-Jährige eine Motivation: "Ich wusste: Das geht besser, einfacher, digitaler", sagt er heute, sieben Jahre später. Und siehe da: Es ging besser. Um so viel besser, dass Wühr mit seiner Auto-Abo-Firma Finn nun zu den "30 unter 30" gehört, den laut Forbes Magazin vielversprechendsten U30-Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In drei Jahren wurde aus dem Start-up ein 100-Millionen-Euro-Business. Insider taxieren die Firma auf 500 Millionen Euro. In Worten: fünfhundert Millionen. Mit 27.

Büro mit Aussicht auf Manhattan: Er will auf dem US-Markt Fuß fassen

Maximilian Wühr sieht ein gutes Stück jünger aus, wenn man ihn per Videocall spricht. Im Hoodie sitzt er im Büro in Manhattan, Midtown, Park Avenue South, nördlich vom Madison Square Park. "Ganz nette Gegend", sagt der Chief Growth Officer des Unternehmens, das seinen Hauptsitz am Münchner Prinzregentenplatz hat. Vor einem Jahr haben sie die New Yorker Dependance eröffnet, vor zwei Monaten ist Wühr vorerst fix rüber gezogen. "München ist die Stadt, in der ich alt werden will", sagt der Twen, "aber ich will sicherstellen, dass wir in den USA ein langfristig profitables, gut wachsendes Geschäft aufbauen. Solange werde ich hier sein." Geplant sind sechs bis zwölf Monate, aber so fix wie dieser Bursche ist, dürfte er schon bald wieder in seiner Schwabinger Wohnung sein, mit seiner Frau. Geheiratet hat er auch schon, klar. Er sagt: "Ich scherze manchmal, dass ich die Dinge in der falschen Geschwindigkeit mache. Bei privaten Kaufentscheidungen lasse ich mir Zeit, aber bei Dingen, bei denen ich mir sicher bin, habe ich mehr Energie."

Seit drei Jahren steckt er seine Power in Finn, seine Firma, die Fahrzeuge zu einem monatlichen Fixpreis vermietet und sich um Reparatur, Versicherung und Kfz-Steuer kümmert. Ein Rundum-sorglos-Paket, ein bisschen teurer, aber viel flexibler als Leasing. Auf der Website klingt das so: "Wir machen das Autofahren mit Finn so einfach wie den Schuhkauf im Internet. Ein sofort verfügbares, flexibles Auto-Abo Ihrer Lieblingsmarken. Bis aufs Tanken ist alles inklusive. Mit dem vollständig digitalen Prozess sparen Sie nicht nur Zeit und Aufwand, sondern auch Kosten. Keine lästigen Werkstattbesuche, keine versteckten Kosten." Klingt zu schön, um wahr zu sein, scheint aber zu funktionieren: Von vier Millionen Euro im Jahr 2020 ist der Umsatz auf mehr als 100 Millionen Euro gestiegen.

Der Kunde wählt zwischen 40 Modellen von 25 Herstellern, vom Fiat 500 (ab 309 pro Monat) bis zum Audi Q7 (1439 Euro). Geliefert wird vor die Haustür. Mehr als 15 000 Fahrzeuge umfasst die deutsche Flotte schon. Weitere Vorteile: Kündigungsfristen von nur 30 Tagen, dazu die Chance, Marken und Modelle zu wechseln. Oder mal ein Elektro-Auto auszuprobieren, ohne gleich Zehntausende Euro auf den Tisch legen zu müssen. "So habe ich meine Eltern vom E-Auto überzeugt", erzählt Wühr. Mehr als 30 Prozent der deutschen Flotte bestehe schon aus E-Autos, bis 2030 wolle Finn nur noch Elektro-Autos anbieten, der CO2-Ausstoß der Flotte werde kompensiert: "Wir wollen helfen, den Wandel zum E-Auto zu beschleunigen. Viele haben Angst vor diesem Umstieg - wir bieten die längste Probefahrt an: sechs oder zwölf Monate, keine Restwert-Angst, keine Sorge um die Batterie. Einfach ausprobieren, ob E-Mobilität zu dir passt."

"Am Puls der Zeit", schwärmt ein Professor der UnternehmerTUM

Die Kundschaft ist im Schnitt 37 Jahre alt - ein hochattraktives Klientel für die Autoindustrie, die gerade zu kämpfen hat: Chipkrise, Versorgungsengpässe, lange Lieferzeiten, massiv gestiegene Kosten und potentielle Käufer mit immer weniger Geld in der Tasche - da kann man schon mal über so ein Netflix-Modell fürs Auto nachdenken. Helmut Schönenberger, Honorarprofessor mit Fachgebiet Entrepreneurship Practice und CEO von UnternehmerTUM, dem Gründerzentrum der Technischen Universität München, schwärmt: "Finn bewegt sich am Puls der Zeit, hat früh neue Bedürfnisse von Kunden im Bereich Mobilität erkannt und dafür ein cleveres Geschäftsmodell entwickelt. Wir freuen uns, Finn nicht nur finanziell, sondern auch auf persönlicher Ebene begleiten zu dürfen."

Klar, ohne Unterstützung geht es nicht. Mit Hilfe von Investoren und sechsstelligen Krediten haben Wühr und seine drei Mit-Gründer die Flotte ausgebaut. Zwar schreibe man noch Verluste, dennoch ist Wühr auf eines stolz: "In Deutschland sind wir immer profitabel gewachsen, trotz Rezession, haben mit jedem Auto und jedem Kunden Geld verdient." Das ist nun auch das Ziel in den USA. "In Deutschland sind wir sehr schnell gewachsen, aber die relative Wachstumskurve flacht ja irgendwann ab. Dann schaut man nach Österreich und die Schweiz: nicht so aufregend. USA? Ein fünf Mal größerer Markt, aber noch kein Unternehmen, das das so macht wie wir! Jetzt wachsen wir hier doppelt so schnell wie in Deutschland." In zwölf Bundesstaaten sind sie schon präsent, rund 40 Mitarbeiter arbeiten in den USA für Finn.

Eigentlich wollte er Forscher werden

Eigentlich wollte der in Bad Kötzting im Bayerischen Wald aufgewachsene Wühr Forscher werden, zieht nach dem Abi (mit 17, weil er eine Klasse übersprungen hat) nach München: "Das war damals die große, weite Welt für mich, was ich im Rückblick sehr witzig finde. Aber München als Stadt ist toll! Lebenswert, dieses größte Dorf der Welt." Er hat eine Studenten-Bude in der Hohenzollernstraße, an der TU geht er ein Biochemie-Studium an, merkt aber: nichts für mich! "Laborarbeit kann fad sein", meint er, "ich wollte immer mit allen reden, aber die wollten sich auf die Arbeit konzentrieren." An der Ludwig-Maximilians-Universität steigt er auf Volkswirtschaftslehre um, hängt am Center for Digital Technology and Management (CDTM) in der Marsstraße das Zusatzstudium Technologie-Management dran. Wühr schwärmt: "Das CDTM hat die weltweit größte Unicorn-Dichte aller universitären Programme!"

Und es hat schicke Kooperationspartner: zum Beispiel Berkeley, wo Wühr Business- und Informatik-Kurse belegt und sich auf dem Weg in die Finanzwelt wähnt. Zurück in München arbeitet er als Company Builder, für eine Venture-capital-Firma - und landet doch ganz woanders: "Ich habe operativ Start-ups gebaut und begleitet, drei Jahre lang. Dann wollte ich was selber machen. Nur was? Ich fragte mich: Was war meine schlimmste Kauferfahrung? Der Mustang!" So entstand Finn.

Der Name ist keine Abkürzung, er gefiel den vier Gründern einfach. "Ein Unternehmen von Freunden hatte sich einen Vornamen als Firmennamen rausgesucht - das fanden wir sympathisch, menschlich. Also haben wir die Liste der beliebtesten US-Vornamen angeschaut und uns für Nummer drei entschieden: Finn, so hieß damals einer der Stormtrooper des neuen Star-Wars-Films."

Und was für ein Auto fährt nun der Chief Growth Officer drüben in New York? "In Manhattan gar keins", verrät er, "auch in München braucht man ja eigentlich keins." Dennoch hat er ein E-Auto daheim, für die Fahrt zu den Eltern, in den Bayerischen Wald. "Da kann ich bei Mama und Papa an die Steckdose. Der Strom reicht ja nur für die einfache Strecke." Aber auch daran wird längst gearbeitet.