Von Dana-Marie Luttert

„Ich lese natürlich täglich die Süddeutsche Zeitung!“, antwortet Maximilian Lorenz mit ironischem Unterton auf die Frage, was er denn so privat lese. Man merkt, er ist Comedian. Schlagfertig und mit spitzer Zunge. Lacht viel. Auch in seinem Roman „Frostbeben“ (Schillo Verlag) findet sich die ein oder andere Stelle, die die Lesenden zum Schmunzeln bringt. Denn viel davon, was ihn als Comedian ausmacht, steckt Lorenz in seinen Hauptcharakter Tim. „Diese Weltanschauung von Tim, dieses Zynisch-Ironisch-Sarkastische ist auch etwas, was viel von meiner Comedy hat“, sagt er.