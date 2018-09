27. September 2018, 18:55 Uhr Maximilian Fliessbach gen. Marsilius Poesie und Pferde

Er hat unter anderem das Marstallzelt gestaltet

Von Udo Watter

Pegasus, das sagenhafte geflügelte Pferd, war, auf Bairisch gesagt, scho a Hund. Mit einem einzigen Huftritt auf dem Musenberg Helikon ließ er eine Quelle entspringen, und der griechischen Mythologie nach wurde jeder, der daraus trank, ein Poet. Pegasus avancierte so zum Sinnbild der Dichtkunst - und steht heute im Zentrum des neuen Seidentuchs von Maximilian Fliessbach gen. Marsilius.

Der in Bichl bei Benediktbeuern lebende Künstler hat es als Teil der Fest-Serie für das Marstall-Zelt gestaltet. Das bunt gefederte Pferd ist umrahmt von einer fünfeckigen Gürtelschnalle, die auf das Wappen des englischen Hosenbandordens ebenso abhebt wie auf jene fünf Jahre, die der Marstall von Wirt Siegfried Able schon den Haupteingang der Wiesn flankiert. Fliessmann - Maler, Bildhauer, Grafiker, gelernter Opernregisseur und Bühnenausstatter - zeichnet auch für das Design des Zeltes verantwortlich und fühlt sich als "musischer Mensch" dem Pegasus nah. Genetisch bedingt ist die Verwandtschaft nicht: "In meiner Familie gab es keine Künstler, nur Junker", sagt schmunzelnd der gebürtige Münchner, der von einer pommerschen Offiziersfamilie abstammt.

Im Design des Marstalls, das Fliessmann zur Premiere 2014 entwarf, finden sich statt preußischer Nüchternheit sentimental-bayerische Elemente: Pferde, plastische Rosen und Herzen bestimmen das Dekor des jüngsten großen Zeltes. "Man braucht gewisse kitschige Komponenten auf der Wiesn", sagt Fliessmann.

Kreativ verbunden ist der 57-Jährige dem bayerisch-dionysischen Massenrausch schon seit Anfang der 1990er. Für Wirt Willi Kreitmair und später vor allem für Sepp Krätz, den langjährigen Chef des Hippodroms, gestaltete er Bierkrüge, Seidentücher, Plakate, Champagnerhaferl und andere Souvenirs. Fliessmann sucht dabei oft figürliche, heraldische und kalligrafische Elemente zu kombinieren. Den Festkrug der Wirte hat er heuer schon zum dritten Mal gestaltet, ein Panorama der Stadt mit Oktoberfest, Riesenrad und Bavaria, darüber ein tanzendes Trachtlerpaar. Was die Ästhetik des größten Volksfestes der Welt angeht, ist der geschichtsbewusste und gern in modisch-fesche Tracht gewandete Künstler durchaus traditionell. Dass sich Dirndl und Lederhosen hier so flächendeckend durchgesetzt haben, gefällt Fliessmann. Gleichwohl fehle ihm auf der Wiesn generell die Poesie. Ein Musenberg ist sie halt nicht.