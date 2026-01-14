Zum Hauptinhalt springen

Maxi Pongratz im PorträtMit Eigensinn zur Volksmusik

Maxi Pongratz ist aufgewachsen in Oberammergau, dem Weltort des inszenierten Leidens.
Maxi Pongratz ist aufgewachsen in Oberammergau, dem Weltort des inszenierten Leidens. (Foto: Jana Margarete Schuler)

Maxi Pongratz hat sich selten an Erwartungen angepasst, zweifelt, grübelt, stottert, singt darüber und war wohl auch deswegen schon mit der Band „Kofelgschroa“ erfolgreich. Nach seiner Karriere mit der Band ist er solo unterwegs – jetzt wieder mit neuem Album.

Von Ralf Dombrowski

Es muss um 2010 gewesen sein. Eva Mair-Holmes, zusammen mit Achim Bergmann Chefin der alternativen Trikont-Labels in München, war abends im „Vereinsheim“, als die Tür aufging: „Da kam einer herein, mit Haferlschuh und so, warf seinen Rucksack ins Eck und stand dann unentschlossen im Raum. Ich sag noch zum Achim: Wo kommt jetzt der her?“. Aus Oberammergau, stellte sich bald heraus.

