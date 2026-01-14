Es muss um 2010 gewesen sein. Eva Mair-Holmes, zusammen mit Achim Bergmann Chefin der alternativen Trikont-Labels in München, war abends im „Vereinsheim“, als die Tür aufging: „Da kam einer herein, mit Haferlschuh und so, warf seinen Rucksack ins Eck und stand dann unentschlossen im Raum. Ich sag noch zum Achim: Wo kommt jetzt der her?“. Aus Oberammergau, stellte sich bald heraus.