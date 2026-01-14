Es muss um 2010 gewesen sein. Eva Mair-Holmes, zusammen mit Achim Bergmann Chefin der alternativen Trikont-Labels in München, war abends im „Vereinsheim“, als die Tür aufging: „Da kam einer herein, mit Haferlschuh und so, warf seinen Rucksack ins Eck und stand dann unentschlossen im Raum. Ich sag noch zum Achim: Wo kommt jetzt der her?“. Aus Oberammergau, stellte sich bald heraus.
Maxi Pongratz im PorträtMit Eigensinn zur Volksmusik
Lesezeit: 4 Min.
Maxi Pongratz hat sich selten an Erwartungen angepasst, zweifelt, grübelt, stottert, singt darüber und war wohl auch deswegen schon mit der Band „Kofelgschroa“ erfolgreich. Nach seiner Karriere mit der Band ist er solo unterwegs – jetzt wieder mit neuem Album.
Von Ralf Dombrowski
Gasteig:Die Lach- und Schießgesellschaft feiert ein fulminantes Comeback
Nach ihrem vorläufigen Aus im Jahr 2021 schien die berühmte Kabarett-Bühne Geschichte zu sein. Doch im „Fat Cat“-Interim gelingt ihr ein toller Neustart – auch wenn das nächste Ende schon wieder naht.
Lesen Sie mehr zum Thema