"I mecht an Landla hean" heißt das neue Album von Maxi Pongratz - eine Liebeserklärung an die Volksmusik, die größer ist, als man denkt.

Von Christian Jooß-Bernau, München

Im Sommer 1980 hatte David Bowie neue Nachrichten von Major Tom, jenem Herrn, der 1969 in seinem Song "Space Oddity" von Ground Control noch anfunkt wurde, bevor er rettungslos ins All entschwand. In "Ashes To Ashes" trieb der Major dann immer noch durch seinen ganz persönlichen Nebel. Als Junkie. 2023 ist aus dem rosafarbenen Klangwirbel des Bowie-Songs das sehr irdische Schnaufen eines Akkordeons geworden, das sich auf den brummwarmen Sound einer Tuba stützt.