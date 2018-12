12. Dezember 2018, 19:00 Uhr Maxhof Marihuana-Pflanzer ruft selbst die Polizei

36-Jähriger will sich gegen die Ruhestörung durch einen Nachbarn wehren und wird selbst vorläufig festgenommen

Haschisch und Marihuana haben den Ruf, ihre Konsumenten in einen Zustand der Tiefenentspannung zu versetzen. Bei einem Mann in Maxhof hatte das am Dienstag allerdings nicht den erwünschten Effekt. Der Betreiber einer Wohnungsplantage für Marihuana lud am Dienstag selbst die Polizei zu sich ein und hat das wohl umgehend bereut. Der 36-Jährige rief gegen 22 Uhr den Notruf, um sich über eine Ruhestörung durch seinen Nachbarn zu beklagen. Dieser habe ihn mit einem Messer bedroht, als er ihn um Ruhe gebeten haben. Gemäß dem biblischen Gleichnis vom Splitter im Auge des andern und dem Balken im eigenen hatte der Mann in seiner Wut offenbar vergessen, dass er sich selbst nicht ganz auf dem Boden des Gesetzes bewegte.

Als er den Beamten die Türe öffnete, fiel diesen sofort ein starker Marihuanageruch auf. Bei einer anschließenden Durchsuchung stellen sie in der Wohnung des Anrufers zwölf Marihuanapflanzen sicher, die in einer professionell ausgestatteten Plantage unter Kunstlicht immerhin schon einen stattlichen Meter hoch gewachsen waren. Außerdem wurde ein halbe Kilo Marihuana beschlagnahmt, das offenbar von einer früheren Ernte stammte.

Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen, eine Verfahren wegen Anbau und Besitz von Betäubungsmitteln wurde eingeleitet. Da ein halbes Kilo schwerlich mit dem Eigenbedarf erklärt werden kann, wird sich der Mann wohl auch wegen Drogenhandels vor Gericht verantworten müssen.

Sein lärmender Nachbar indes bekam wegen seiner Fuchtelei mit dem Messer eine Anzeige wegen Bedrohung. Möglicherweise wird er dafür in nächster Zeit vorerst von Anzeigen seines Geräuschempfindlichen Widersachers verschont bleiben. Dieser dürfte für eine Weile an einem ruhigeren Ort sitzen, als ihm lieb ist.