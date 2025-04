Interview von Jana Wejkum

Wer Max und Toni Uthoff so einträchtig nebeneinander am Ufer der Isar sitzen sieht, mag kaum glauben, dass zwischen ihnen auch mal die Fetzen fliegen können. Doch genau davon handelt ihr Kabarett-Programm „Einer zu viel“, das am 26. April im Münchner Theater Leo17 Premiere feiert. Es geht um einen Konflikt der Generationen in Zeiten des Klimawandels und einer gespaltenen Gesellschaft. Zum ersten Mal tritt die 17-jährige Toni Uthoff auf die Kabarett-Bühne –mit ihrem 57-jährigen Vater, der seit elf Jahren zusammen mit Claus von Wagner Gastgeber der „Anstalt“ im ZDF ist. Wie es sich anfühlt, als Vater-Tochter-Duo auf Tour zu gehen und ob Toni Uthoff das Erbe der Familie antreten will, erzählen die beiden in einem ersten Gespräch.