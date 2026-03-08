Mit das höchste Lob ist es für Kabarettisten, wenn ihnen bescheinigt wird, sie hätten „das Publikum mitgenommen.“ Max Uthoff ist das bei der Premiere seines neuen Programms „uns.ich.er“ im Theater Leo 17 definitiv gelungen. Einerseits hatte er es dabei leichter als andere: Schließlich kann er bei seiner großen Fan-Base auf das Verständnis für selbstreflexive Scherze – zum Einstieg kündigt er sich als Claus von Wagner an und geht dann selbstironisch die möglichen Reaktionen von Enttäuschung bis Begeisterung durch – wie auf Nachsicht für Gemeinheiten bauen: „Sie wussten, was sie erwartet!“