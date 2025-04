Wie die Landeshauptstadt München soeben bekannt gab, heißt der Preisträger des Dieter-Hildebrandt-Preises 2025 Max Uthoff. Der 57-Jährige gehört seit vielen Jahren zu den profiliertesten politischen Kabarettisten Deutschlands – spätestens seit er 2014 zusammen mit Claus von Wagner die Moderation der ZDF-„Anstalt“ übernahm. Seit Oktober 2023 ist Uthoff auch mit seinem fünften Soloprogramm „Alles im Wunderland“ unterwegs, aktuell hatte erst in diesem Monat das gemeinsame Programm mit seiner 17-jährigen Tochter Toni Premiere.

Der seit 2016 in der Nachfolge des städtischen Kabarettpreises jährlich vergebene Dieter-Hildebrandt-Preis soll an den 2013 verstorbenen prominentesten politischen Kabarettisten Deutschlands erinnern und Nachfolgende ehren, die in seiner Tradition stehen. Er ist mit 10 000 Euro dotiert und wird im Festsaal des Alten Rathauses verliehen. Uthoff kennt das Procedere: Für den ersten Preisträger 2016, seinen Kollegen Claus von Wagner, hielt er die Laudatio.