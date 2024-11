Vor bald zehn Jahren, an der Kasse des Royal Opera House. Wir flehen, denn wir müssen Natalia Osipova sehen. Unbedingt. Die Lady am Schalter erbarmt sich. „Ok, die zwei letzten Karten, die dürfte ich Ihnen eigentlich gar nicht verkaufen, denn direkt hinter ihnen steht die Kamera, es wird aufgezeichnet.“ Wir sehen also „Woolf Works“, Wayne McGregors Ballett-Hommage an die Literatur Virginia Woolfs, und wir sehen die einzigartige Osipova. Sie tanzt zu einer Musik, die – ohne Worte – den so komplexen, berühmten Stream of Consciousness der Schriftstellerin zum Sprechen bringt. Der Name des Komponisten: Max Richter .

Klingt deutsch, seine Eltern sind Deutsche, er wurde 1966 in Hameln geboren, aufgewachsen ist er in England. Hameln, passt irgendwie. Die Ratten-, respektive Menschenfänger von heute streamen. Richters Alben gehören zu den am häufigsten gestreamten aus dem Bereich Klassik. Neoklassik, so wird seine Musik vielleicht aus einer Art Hilf- oder Einfallslosigkeit heraus gelabelt. Nützlich und lustig ist da die Geschichte vom Milchmann, der hat den jungen Max Richter daheim in Bedford immer beim Klavierüben hören und – so sind nur britische Milchmänner – fortan mit Schätzen aus seiner Plattensammlung versorgt. Minimal-Music-Zeug von Philip Glass war dabei, der übrigens auch mal für einen Virginia-Woolf-Film („The Hours“) komponiert hat.

„In A Landscape“ heißt Richters aktuelles Album, mit dem er sich – zum allerersten Mal – auf eine Welttournee begeben hat. Vier Konzerte gibt es in Deutschland, eines in München, am 4. Dezember in den Isarphilharmonie. Und wie in London damals: Es wird eng mit den Karten.

Kaum weniger produktiv, aber womöglich nicht so streamingtauglich wie sein britischer Kollege ist Bernhard Lang. Der gebürtige Linzer ist allerdings sehr breit aufgestellt, komponiert er doch Kammermusik ebenso wie Chor- und Orchesterwerke, für Film, Theater oder Tanz. Ein besonderes Werk ist am 20. Dezember im Herkulessaal zu erleben. Als Kompositionsauftrag der BR-Reihe „Musica viva“ aus Anlass von 75 Jahren Bayerischer Rundfunk hat Lang mit „GAME 18 Radio Loops“ eine orchestrale Ode an das Radio geschaffen. Die Streamer von heute werden sie nicht kennen, die Pausenzeichen im Radio. Bernhard Lang hat dieses wunderbare Audioarchivmaterial aufgetrieben, es stammt vom BR („Solang der Alte Peter …“), von der Deutschen Welle, der BBC, von Radio Kiew, Radio Moskau, Warschau und Peking, und daraus ein besonderes Klangerlebnis geschaffen.