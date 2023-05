Gerade noch hatte Max Mutzke das zweifelhafte Vergnügen, im Bremer Metropoltheater die völlig missratene Verleihung des Deutschen Jazzpreises zu moderieren. In der Isarphilharmonie bewegt sich der zusammen mit Stefan Gwildis wohl beste Soulsänger der Republik wieder auf sicherem Terrain. Die SWR Bigband verleiht ihm den würdigen Rahmen für ein Programm ganz nach seiner Fasson: Von eigenen Hits wie "Can't wait until tonight" (mit dem er ja einst ESC-Teilnehmer von Stefan Raabs Gnaden wurde) oder "Welt hinter Glas" und Songs aus dem neuen Album "Wunschlos süchtig" geht es bis zu Soul- und Pop-Klassikern wie "Me & Mrs Jones" oder "Empire State of Mind". Dabei wird er zum einen seinen Jazzhintergrund einbringen: Schon in seiner Jugend war er regelmäßig in den einschlägigen Clubs, und mit Jazzgrößen wie Wolfgang Haffner oder Roberto Di Gioa arbeitet er immer wieder zusammen. Zum anderen seine Funk-Vergangenheit (in der Band Project Five) und sein überragendes Talent als Rampensau.

Max Mutzke & SWR Bigband, Di., 9. Mai, 20 Uhr, Isarphilharmonie, Hans-Preißinger-Str. 8, www.gasteig.de