Unlängst, bei den von Wolfgang Haffner versammelten "Stars im Luitpoldhain" in Nürnberg, hat vor allem Max Mutzke die 65 000 Zuschauer gerockt. Oder sagen wir besser: gejazzt. Oder am besten: gesoult. Denn zwischen diesen Genres bewegt sich der 41-Jährige seit den Tagen als ESC-Teilnehmer und Stefan-Raab-Schützling sehr erfolgreich. Während der Lockdown-Zeiten konnte er nicht nur ein neues Album machen, er war auch nachhaltig im Fernsehen präsent, die von ihm moderierte Reihe "Lebenslieder" ist gerade als "erfolgreichste Kultursendung 2021" ausgezeichnet worden. Trotzdem muss auch er jetzt kleinere Brötchen backen: Auf der "Wunschlos süchtig"-Tour mit nur deutschen Songs ("und mein politischstes Programm bisher", sagt der fünffache Vater) ist er mit einem Quintett (aus Münchner Musikern übrigens), also dem kleinen Besteck unterwegs. Für das Konzert am Dienstag in der im Vergleich zu früheren Venues kleinen Freiheitshalle gibt es noch Karten.

Max Mutzke, Di., 11. Okt., 20 Uhr, Freiheitshalle, Rainer-Werner-Fassbinder-Platz 1, Tel. 21 83 73 00