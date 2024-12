Schauspieler Max Müller hat gerade eine neue Staffel abgedreht und ein Hörbuch herausgebracht. In der Woche von 9. bis 15. Dezember genießt der Österreicher entspannte Tage in München mit Musik, Theater und Weihnachtszauber.

Er ist wohl der freundlichste Polizist im deutschen Fernsehen: Michi Mohr in der erfolgreichen ZDF-Serie „Die Rosenheim-Cops“. Seit 22 Jahren verkörpert der Österreicher Max Müller den bayerischen Ermittler und wurde dafür von der Bayerischen Polizei zum Ehrenkommissar ernannt. Er kann aber auch anders. In Krimis wie „Die Toten von Salzburg“ spielt er einen Mörder und gerade hat er ein neues Hörbuch herausgebracht – ein Herzensprojekt, wie er sagt, weil es so gut in unsere Zeit passe: „Das kalte Herz“ vom Wilhelm Hauff. Müllers große Leidenschaft neben der Schauspielerei gilt der Musik: Der ausgebildete Opernsänger singt, wann immer er Zeit hat, im Wiener Musikverein oder mit den Münchner Symphonikern. Mit letzteren steht er am 7. und 8. Januar in Erding und Rosenheim als Moderator auf der Bühne – und natürlich lässt er es sich nicht nehmen, beim ein oder anderen Stück selbst mitzusingen.