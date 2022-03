Interview von Oliver Hochkeppel, München/Burghausen

Wollmütze, Zehn-Tage-Bart, hippe Klamotten - der Saxofonist Max Merseny kommt einem beim von der Sonne verwöhnten Interview auf einer Restaurant-Terrasse nicht wie der typische Jazzer vor. Und der 33-jährige Starnberger, der in seiner Jugend noch zwischen Leistungssport und Musik schwankte, ist es trotz entsprechendem Studium am Münchner Jazzinstitut auch nicht. David Sanborn war sein wegweisendes Vorbild, dementsprechend ist der Soul- und Groove-Anteil seiner Musik hoch, und seiner Generation entsprechend kommt auch noch Hip-Hop, Club-Sounds und Elektronica dazu. Trotz großer Erfolge mit seinen Projekten hatte er es deshalb in der klassischen Jazzszene nicht immer leicht. Da ist es passend und paradox zugleich, dass er jetzt mit Leslie Mandokis Soulmates bei der ehrwürdigen Jazzwoche Burghausen auftritt, im mit Bill Evans, Randy Brecker und Till Brönner aktuell wahrscheinlich am prominentesten besetzten Bläsersatz der Welt.

SZ: Haben Sie schon früher mal in Burghausen gespielt?

Max Merseny: Ich hatte vor ein paar Jahren für mein Projekt "World Traveller" eine Anfrage, aber das klappte dann mit dem Termin nicht. Also nein, es ist das erste Mal, und ich freue mich natürlich riesig auf ein Heimspiel beim wichtigsten bayerischen Festival.

Sie treten als einer von Leslie Mandokis Soulmates auf, einer All-Star-Band mit legendären Rock- und Jazz-Größen. Wie kam das zustande?

Ich kenne Leslie schon lange, seit über zehn Jahren. Damals hat er für eine Produktion einen Altsaxofonisten gesucht, und durch eine Empfehlung bin ich zum Zug gekommen. Über die Jahre ist der Kontakt bestehen geblieben. Ich habe dann immer wieder mal etwas für ihn gemacht, ich war zum Beispiel mal mit in Malaysia. Oder habe für eine Produktion für China etwas eingespielt. Aber ich war natürlich kein Soulmate. Dann kam 2017 die Anfrage, ob ich mit den Soulmates auf der MIDEM mitspielen kann. Da war Klaus Doldinger dabei oder John Halliwell von Supertramp, und ich wurde bei einer Nummer gefeaturet. Danach war ich immer wieder mal an Bord.

Spielt dabei eine Rolle, dass Sie und Leslie Mandoki ungarische Wurzeln haben?

Eher nicht. Wobei es für mich natürlich einmalig war, als wir im vergangenen Sommer in Budapest aufgetreten sind. Vor der St.-Stephans-Basilika und 30000 Leuten. Und vor vielen Verwandten und Freunden. Meine Oma lebt noch in Budapest, ich war schon als Kind immer in den Ferien da und bin mindestens zwei Mal im Jahr in der Stadt. Aber bei den Soulmates geht es Leslie um die Sache. Er ist nicht nur sehr fleißig, er hat auch ein Auge auf alles, was so passiert. Er hat auch meine Karriere genau beobachtet, glaube ich. Bei meinem Release-Konzert von "World Traveller" damals im Bayerischen Hof war er auch da.

Wie wurden Sie ein Soulmate?

Für "Living In The Gap" hat mich Leslie gefragt, ob ich nicht bei einer Nummer, "Young Rebels", als Solist mitmachen will. Das hat so gut funktioniert, dass er sich wohl fragte, ob daraus etwas Festeres werden könnte. Ich bin ja auch mit Abstand der Jüngste in der Band, und so viele Altsaxofonisten in dieser Richtung gibt es gar nicht. Ich glaube, dass Leslie sich das lange überlegt hat, in so einem Gebilde kommst du nicht einfach mal am nächsten Tag vorbei. Das ist ja keine gewöhnliche Band, da könnte jeder Soulmate alleine einen Abend füllen.

Wie eben Ihr Bläsersatz, wo Sie jetzt neben Bill Evans, Randy Brecker und Till Brönner stehen. Wie ist das, mit solchen langjährigen Weltstars zu spielen?

Das ist natürlich eine ganz andere Nummer als der Bigband-Blasersatz der Hermann-Frieb-Realschule, wo ich angefangen habe. Eine einmalige Konstellation, die es so wohl nicht wieder gibt. In dem Bläsersatz schaust du schon zwei Mal nach links und rechts. Da sitzt Musikgeschichte neben dir, das sind Leute, deren Soli ich früher transkribiert, deren Platten ich mir tagtäglich angehört habe.

Was genau kann man da lernen und mitnehmen?

Um etwas auszuholen: Ich habe mal einen deutschen Tennisprofi getroffen, einen guten, der war so auf Platz 300 in der Weltrangliste. Den habe ich gefragt, was denn der Unterschied ist zwischen den vielen sehr Guten und den Top Ten. Und er tippte nur an den Kopf. Also: Die Technik ist sowieso Voraussetzung. Ich weiß, wie man übt und ein Metronom einstellt. Und die Musik, die spielt man. Es geht um die Extraprozente. Um die Coolness, die Entspanntheit. Ich habe so viele tolle Musiker getroffen, deren Inneres ihnen im Weg stand. Gerade auf der Bühne, das ist immer nochmal was anderes. Und der Randy Brecker, wie viele Bühnen hat der gesehen? Der ist tiefenentspannt. Der Bill Evans ist eine Maschine, der drückt immer komplett ab. Beim Till wissen immer noch viele gar nicht richtig, was wir an ihm haben. Wichtig ist, dass man da wächst und sein Ding macht. Man bewundert diese Leute, aber man darf sich selbst nicht vergessen.

Als Sie vor eineinhalb Jahren zuletzt in der SZ präsent waren, war der Ton noch ein anderer. In einer Corona-Kolumne fragten sie sich ziemlich resigniert, "wie ein Leben als selbständiger Musiker in Zukunft noch funktionieren soll". Aus diesem Loch haben Sie offensichtlich schnell wieder herausgefunden?

Ja, mein Naturell ist grundsätzlich optimistisch. Und dann hat sich doch wieder vieles ergeben, weit über den Jazz hinaus. Unter Pseudonymen mache ich inzwischen auch ganz andere, kommerzielle Geschichten. Da habe ich zum Beispiel durch schöne Zufälle auch Leute wie Master KG oder will.i.am getroffen.

Der Jazzszene stehen Sie aber immer noch kritisch gegenüber?

Bei vielen, sagen wir mal, "Entscheidern" im Jazz, also Journalisten, Funktionären und Veranstaltern, geht es immer um die gleichen Namen, die eine bestimmte Stilistik bedienen. Was da modern sein soll, ist oft ziemlich verstaubt. Übrigens nicht nur bei uns, wenn man sieht, wer immer wieder die Grammys bekommt. Damit tut man sich keinen Gefallen, der Jazz hat sich weiterentwickelt. Mich hat das noch mehr bestärkt, mich nicht nach der "Szene" zu richten, sondern noch mehr meine Sachen zu machen.

Seit "World Traveller" 2017 haben Sie nichts mehr unter eigenem Namen veröffentlicht. Warum?

Auch da geht es darum, was noch zeitgemäß ist, besonders nach Corona. Ich war ja nicht faul und habe bestimmt genug Material in der Schublade. Aber bringt einem ein Labelvertrag überhaupt noch was? Ergibt eine CD noch einen Sinn? Überhaupt das Albumformat? Wie soll man mit Streaming umgehen, das nur die Großen noch größer macht? Das ist bei mir alles noch ein Klärungsprozess. Es wird demnächst wieder etwas von mir kommen. Aber vermutlich in eigener Regie und eher nicht als CD.

Mandoki Soulmates, Fr., 25. März, 20 Uhr, Internationale Jazzwoche Burghausen, Wackerhalle, www.b-jazz.com