Gastronomie in München

Haben ein großes Faible für bayerische Wirtshäuser: Max und Inge Kerscher in der "Inselmühle."

Von Franz Kotteder

"Jetzt darf ich nicht mehr", sagt Max Kerscher. Seine Frau habe ihm verboten, noch weitere Wirtshäuser zu renovieren. "Ja, ich habe ihm eine Sperre erteilt", meint Inge Kerscher und lacht, "unser ganzes Leben haben wir in der Baubranche verbracht, das war eine schöne Sache, aber irgendwann muss auch mal wieder eine Ruhe sein." Max Kerscher schmunzelt vor sich hin, und man ist sich nicht so ganz sicher, ob das Zustimmung ausdrückt oder eine gewisse Form von Lebensweisheit, die besagt: Schauen wir mal - so eine Sperre kann man schließlich auch wieder aufheben.