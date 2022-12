Katrin Habenschaden will den Max-Joseph-Platz begrünen - und zeigt ein paar fade Computervisionen mit Blumenkübeln vor der Oper. Ein absurder Rückschritt in der seit Jahren währenden Debatte um das Herz der Stadt.

Kommentar von Susanne Hermanski

Politikern ist vieles recht zur Selbstdarstellung. Münchens Bürgermeisterin Katrin Habenschaden übt sich auch gern in dieser Disziplin. So stellt sie ein Foto von sich auf Instagram, von sich auf dem Max-Joseph-Platz und fügt zum Durchwischen einige Computerbildchen dazu, wie dieser Platz gleich noch viel schöner aussehen würde - zumindest ihrer Ansicht nach. Nämlich mit einigen grauen Betonblumenkübeln nebst ein paar Zierrabatten rund um das Herrscher-Denkmal in der Mitte.

"Mir gefällt der Entwurf des Baureferats unheimlich gut, schon im Dezember wollen wir im Stadtrat Nägel mit Köpfen machen", schreibt sie unter die faden Visionen aus dem Rechner, die angeblich aus der öden Verkehrsdrehscheibe vor der Oper, der Residenz und der zum prächtigen Palais modernisierten Ex-Hauptpost etwas Schöneres machen wollen. Hauptsache grün, sollen die Renderings wohl sagen.

Was ungesagt bleibt: Schon seit Jahrzehnten machen sich die Anwohner dieses Platzes Gedanken, wie es weitergehen soll mit diesem verkehrsgeschundenen Herzen der Stadt. Etwa hat Nikolaus Bachler 2015, in seiner Zeit als Intendant der Oper, mit einer breiten Initiative dafür geworben, den Platz umzugestalten und Landschaftsarchitektur-Studenten der Technischen Universität München (TUM) für einen Ideenwettbewerb begeistert.

Mit an Bord der Initiative "Ein Platz für alle" waren vor sieben Jahren auch der Tenor Jonas Kaufmann, die Schauspielerin Senta Berger, der Regisseur Markus Rosenmüller und der Kabarettist Gerhard Polt. Die Arbeiten der Studenten wurden im Nationaltheater ausgestellt, und eines war ihnen wie allen Beteiligten klar: Mit einer rein kosmetischen Lösung an der Oberfläche rund um das Monument wäre es keinesfalls getan. Man würde die Tiefgarage mit einbeziehen und zumindest die Verkehrsführung deutlich ändern müssen.

Mutige Pläne sahen vor, den Raum unterm Platz anders zu nützen als für abgestellte Autos - von Clubs bis zu Künstlerateliers, Restaurants und Lagerhallen hatten die Studenten vieles in Betracht gezogen. An der Oberfläche wollten sie alle den Platz auch für "Oper für alle" und andere Großveranstaltungen erhalten. Und dabei hatten auch die Studenten noch längst nicht weit genug gedacht.

Denn mittlerweile ist klar: In den nächsten Jahren stehen an der Oper und am Residenztheater gewaltige Sanierungsarbeiten an. Diese beim nun plötzlich wieder erwachten Unser-Millionendorf-soll-schöner-werden-Willen außer Acht zu lassen, außerdem nicht über den damit verbundenen Baustellenverkehr durch Habenschadens Schrebergarten und über die dringend nötige größere Vision für diesen Platz nachzudenken, ist absurd. Und: keine gute Eigenwerbung.