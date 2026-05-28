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Guerilla-KonzertWarum Max Giesinger und Oimara in der Münchner S-Bahn Gitarre spielen

Lesezeit: 3 Min.

Wenn der Großstädter auf das Landei trifft: Max Giesinger (links) und Beni Hafner alias „Oimara“ veröffentlichen am 5. Juni die gemeinsame Single „Großstadt“.
Wenn der Großstädter auf das Landei trifft: Max Giesinger (links) und Beni Hafner alias „Oimara“ veröffentlichen am 5. Juni die gemeinsame Single „Großstadt“. Laura Becker

Ein Hamburger Popstar mit Landsehnsucht und ein bayerisches Landei, das die Stadt liebt: So kam es zur Zusammenarbeit der zwei ungleichen Hit-Künstler.

Von Jutta Czeguhn und Michael Bremmer

Eingestiegen in den Münchner S-Bahn sind die beiden Männer (samt kleiner, unauffälliger Entourage) am Stachus. Mit Akustik-Gitarren. Der Kleinere von beiden – weiße Turnschuhe, schwarze Stoffhose, schwarze Lederjacke und Schnauzer-Ansatz – hat sich direkt vor die Tür gestellt. Der andere – etwas jünger, auch nicht rasiert, weiße Turnschuhe, schwarze Jeans, Trachtenjacke – hat den Platz neben der Notbremse gewählt. An einem Freitag Mitte Mai um 16.19 Uhr.

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