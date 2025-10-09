Seine Frau hat aus den Tagebüchern von Max Beckmann Sex, Suff und Lästereien über Picasso gestrichen. Jetzt haben Forscherinnen das Original rekonstruiert. Der Schauspieler Hanns Zischler liest bei der Präsentation einige der interessantesten Passagen.

Max Beckmann war ein Meister der Selbstdarstellung. Seine markanten, kraftvollen Selbstporträts gehören zu den herausragendsten der deutschen Moderne und zu den begehrtesten auf dem Kunstmarkt: Das „Selbstbildnis gelb-rosa“ ist mit 20 Millionen Euro das teuerste Gemälde, das je in Deutschland versteigert wurde. Um die 200 Mal setzte sich der gebürtige Leipziger mit kantig-zackigem Duktus und dunklen Umrisslinien in Szene – als Mann von Welt, breitbeinig und dandyhaft, mit Zigarette oder Sektglas in der Hand.