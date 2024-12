Max Beckmanns letztes Gemälde, „Großer Clown mit Frauen und kleiner Clown“ aus dem Jahr 1950, ist in München für 3,7 Millionen Euro versteigert worden. Wie das Auktionshaus Ketterer mitteilte, war das Bild seit 1965 im Besitz des Krupp-Managers Berthold Beitz und seiner Familie gewesen und mehrfach bei Sonderausstellungen in Museen ausgestellt worden. Der Schätzpreis hatte bei 1,4 Millionen Euro gelegen. In der Versteigerung mit „hartnäckigen Online- und Telefon-Bietern“ habe es schließlich für fast den doppelten Preis einen neuen Eigentümer gefunden. Wer das ist, teilte Ketterer nicht mit.