Von Evelyn Vogel

"Auf einmal war es doch so ein echter Beckmann!" Das Erstaunen hat Annemarie Lütjens noch immer nicht losgelassen. Aber da ist es ja auch gerade ein paar Stunden her, dass sie das Bild von sich und ihrer Mutter, gemalt von keinem geringeren als Max Beckmann, zum ersten Mal im Leben im Original sehen konnte. Bald 80 Jahre nach dessen Entstehung. Annemarie, genannt Rietje, Lütjens war knapp zwei Jahre alt, als Beckmann das "Bildnis Rietje & Nelly Lütjens" 1945 in Amsterdam malte. Und von dort ist die nun fast 80-Jährige angereist, um das Porträt von sich und ihrer Mutter nach all den Jahren erstmals persönlich in Augenschein zu nehmen.