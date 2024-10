Interview von Sonja Niesmann

Seine Kunst entsteht auch im Vorübergehen – im Vorübergehen der Passanten oder Anwohner in jenem Stadtviertel, in dem er gerade ein buntes Panoptikum an Mauern schafft. Die Menschen erzählen ihm Geschichten und Erinnerungen, äußern Wünsche, die er dann malerisch umsetzt. Martin Blumöhr, der an der Akademie der Bildenden Künste in München und als Meisterschüler bei Ernst Fuchs in Wien studiert hat, hat sich auf großformatige Wandbilder mit Bezug zu geschichtlichen, kulturellen, architektonischen Besonderheiten des Ortes fokussiert, zum Beispiel in Unterführungen in Pasing an der Würm oder an der Landshuter Allee. „Public Viewing“ nennt er seine Reihe mit muraler Kunst in seinem ganz eigenwilligen Stil mit comic-grotesken Einflüssen, dem er bewusst keinen Namen geben will. Sein jüngstes Projekt „Kaninchenbau“ im Stadtteil Feldmoching-Hasenbergl hat den 43-Jährigen an den Rand der Verzweiflung getrieben.