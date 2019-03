15. März 2019, 19:19 Uhr München heute Mauer um die Glyptothek / Skandal bei der Polizei / 10 000 Schüler demonstrieren

Von Sara Maria Behbehani

Wenn man im Moment zum Fenster hinausschaut, bekommt man nicht gerade Frühlingsgefühle. Umso mehr aber werden die Plätze, an denen sich im Sommer die Münchner tummeln, zu den Sehnsuchtsorten schlechthin.

Einer dieser Orte ist der Königsplatz. Auf den Stufen der Glyptothek sitzen die Menschen nicht nur, um sich in der Mittagshitze zu bräunen. Auch in lauen Sommernächten trifft man sich dort auf einen Wein oder ein kühles Bier. Gegenüber wird Tango getanzt. Sommer in München kann kaum schöner sein.

Doch halt. Seit einiger Zeit versperrt eine Holzwand den Weg zu den begehrten Stufen. Und in absehbarer Zeit wird sie nicht weichen. Denn die Sanierung des ältesten Museums der Stadt soll noch anderthalb Jahre dauern. Es verwundert also kaum, dass diese Mauer für reichlich Ärger sorgt. Schnell wurden Pläne gesponnen, wie man sie umgehen könnte. Noch schneller waren Parolen auf ihr zu lesen wie: "Fck walls" oder "Build bridges not walls!"

Die Mauer muss also weg. Da scheinen sich alle einig. Und so werden sich viele über eine Alternativlösung freuen: Zwei Architekturstudenten der Technischen Universität München wollen der Öffentlichkeit jetzt den viel besuchten Treppenabsatz während der Bauzeit zurückgeben, ein wenig versetzt, aber ähnlich einladend, schreibt mein Kollege Stefan Mühleisen. Dann kann der Frühling wirklich kommen.

Das Wetter am Wochenende: Am Samstag zunächst noch regnerisch, dann scheint auch mal die Sonne. Am Sonntag zunächst freundlich, gegen Abend regnet es und der Wind frischt wieder auf. Temperaturen bis 16 Grad.

Polizeiskandal in München - Suspendierungen bei Spezialeinheit Die Polizei in München stößt bei Ermittlungen auf einen Chat von mehr als 30 USK-Beamten, in dem antisemitische Videos geteilt wurden. Zum Artikel

"Mit Abschalten ist nicht euer Hirn gemeint!" Rekordprotest im Regen: Für eine konsequentere Klimapolitik ziehen mehr als 10 000 Schüler und Studenten vom Odeonsplatz zur Theresienwiese. Die Demo legt sogar den Verkehr vorübergehend lahm. Zum Artikel

Okwui Enwezor ist tot - ein Nachruf Für den großen Erneuerer Okwui Enwezor war Kunst stets ein Katalysator für politische Befreiung. Zumindest München dankte ihm diesen Ansatz nicht. Zum Artikel

"Dort herrschen Bedingungen, dass es der Sau graust" Die Unterbringung von Flüchtlingen in der Funkkaserne sorgte für Kritik und Protest. Im Münchner Stadtrat diskutieren die Fraktionen nun, wie sie auf die Zustände reagieren können. Zum Artikel

