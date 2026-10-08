Matti Zell ist Designer. Er besitzt eine komplette Schneiderausrüstung. Nur kann er gerade nicht designen. Der 24-Jährige hat fast tausend Kleidungsstücke. Nur kommt er an all das gerade nicht heran, denn die Sachen liegen 200 Kilometer entfernt im Keller seiner Eltern.

In München findet Matti Zell keine eigene Wohnung, er ist bei seiner Freundin untergekommen. Da ist aber kein Platz für seine Arbeitsgeräte. Und so baut er stattdessen seit dreieinhalb Monaten Lampen und bastelt Lederblumen und so ziemlich alles, wofür kein Zuschneidetisch nötig ist. „Ich muss irgendwas erschaffen können, weil es mich sonst voll runterzieht.“

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Matti Zell sitzt auf einem grünen Designersofa und hält einen Matcha mit beiden Händen umklammert, ehe er ihn abstellt, aufspringt und ein paar Schritte durch den Raum läuft. Im Gehen präsentiert er sein Design. Der Faltenwurf seiner selbst genähten Hose verändert sich mit jedem Schritt. „Der Gedanke war, dass der Schnitt sich dynamisch mitbewegt, wenn man läuft.“

Mit zwölf kleidete sich Matti Zell anders als alle anderen im Dorf bei Ravensburg mit weniger als 3000 Einwohnern. Da gab es keine Bühne für Andersartigkeit. Wer sich anders anzieht, ist ein Mädchen, hieß es, also verbrachte er die Pausen bei den Mädchen. Ballerspiele durfte er ohnehin nicht spielen, damit fiel auch der letzte gemeinsame Nenner mit den Jungs weg.

Fast ein Jahr lang wurde er gemobbt. Er erzählte es niemandem, nicht einmal seinen Eltern, bis er zusammenbrach und wochenlang nicht mehr zur Schule ging. Schließlich wiederholte er freiwillig eine Klasse – bloß, um endlich aus dieser Jahrgangsstufe herauszukommen. Das war das schlimmste Jahr seines Lebens. Aber es ist der Grund, warum es den Designer Matti Zell heute gibt. Denn seine Wiederholung versetzte ihn von einem G8- in einen G9-Jahrgang, zwei Jahre kamen dazu, und so saß er im Lockdown in der elften Klasse zu Hause und entdeckte die Nähmaschine seiner Mutter im Keller.

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Er nähte Masken mit Wunschlogo für Firmen, dann schneiderte er Pullover. Die waren oversized und mit eigenen Grafiken. Jeder war ein Unikat auf Wunschmaß. Unter dem Namen Young Matti saß er von morgens bis abends im Keller. „Selbst mit dem Wissen, wie scheiße es damals war, würde ich diesen Weg wieder wählen“, resümiert er. Denn in dieser Zeit habe er sein Selbstbewusstsein entwickelt und erkannt: „Ich möchte mich nicht anders anziehen, nur weil Leute Kommentare geben“, sagt er und zieht stolz ein Paar extravagante Plateau-High-Heels aus dem Schuhschrank.

Seine riesige Klamottensammlung besteht zu je einem Drittel aus Selbstgenähtem, aus Designerstücken und aus ausgewählten Stücken, die er einfach besonders fand. Neu gekauft hat er fast nie. Während des Lockdowns saß er täglich drei Stunden auf Kleiderkreisel, und jeder Euro aus dem Nähen floss zurück in die Sammlung.

Zeitweise besaß er 80 bis 90 Teile von Rick Owens gleichzeitig. Das wertvollste Stück, ein Kleid dieser Marke, hätte er für 5000 Euro verkaufen können, aber er brachte es nicht übers Herz. „Viele Sachen gibt es nur einmal auf der Welt. Es ist wie bei Kunst: so viel wert, wie jemand bereit ist zu zahlen.“

Auch wenn seine Eltern zunächst nicht so richtig verstanden, warum ihr Sohn so viel Geld für Kleidung ausgibt, gab es für ihn immer sehr viel Support. Sein Vater pflegte immer zu sagen: Net schwätze, mache.

Und genau das macht er.

Er will es anders machen.

In den üblichen Luxusläden fühlt er sich nicht wohl: „Die Verkäufer gucken auf einen herab“, sagt er. Matti will Räume für alle schaffen, „einen Space statt einen Store“. Offen auch für die, die wissen: „Ich kann mir hier gerade nichts leisten“, erzählt er.

Mit einer Modenschau im Reutlinger Textilmaschinenmuseum und einem Pop-up im Glockenbachviertel hat er das schon unter Beweis gestellt. Nach der Show hängte er alle Looks in der Halle auf, statt sie sofort wieder wegzuräumen – damit die Besucher sie anfassen konnten. Beim Pop-up improvisierte er eine Umkleide und ließ die Besucher seine Kleidung anprobieren, auch die teuersten Stücke. In wenigen Tagen kamen rund tausend Menschen, vierzehnjährige Schüler ebenso wie Siebzigjährige.

Sein Traum ist es, einen eigenen Laden zu eröffnen. Ein bekannter Designer zu werden, ist dabei aber nicht sein einziges Ziel. Er will als jemand gelten, der die Kreativ-Szene fördert und Menschen zusammenbringt, sagt er. Ihm ist wichtig, dass auch Nischen-Communitys eine Bühne bekommen – die queere Szene ebenso wie alle, die anders ticken. Genau das will er in München schaffen: eine Bühne, die ihm selbst gefehlt hat.