Wenn zwei genau aufeinander achten: Gitarrist Rob Luft (im Hintergrund) und Saxofonist Matthieu Bordenave in der Unterfahrt.

Saxofonist Matthieu Bordenave und Gitarrist Rob Luft widmen sich in der Unterfahrt himmlisch feinsinnig dem Werk des Schlagzeugers Paul Motian.

Von Oliver Hochkeppel

Der französische, aber seit langem in München lebende Saxofonist Matthieu Bordenave und der britische Gitarrist Rob Luft lernten sich vor einiger Zeit beim Festival in Montreux kennen. Wer die beiden schon seit längerem im Auge hat, etwa Bordenaves Kollaborationen mit Geoff Goodman, Henning Sieverts oder Christian Elsässer und seine herausragenden Alben "Terre de Sienne" und das ECM-Debüt "La Traversée", bei Luft wiederum vor allem die Zusammenarbeit mit der Sängerin Elina Duni, der hätte darauf wetten können, dass sich daraus etwas entwickelt. Denn beide sind sie ausgesprochene Klangästheten und bei aller - heute nicht mehr selbstverständlichen - Verwurzelung in der Tradition neue Wege erschließende, avantgardistische Feingeister.