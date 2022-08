Beim "Bezau Beatz"-Festival, genauer mittags im Panoramarestaurant auf dem Baumgarten, geht es diesmal los. Von dort aus wiederholen Matthias Schriefl und Johannes Bär ihre "Z'Fuaß"-Tour aus dem Corona-Jahr 2020. Vom 6. bis zum 13. August wandern die beiden wilden Blechbläser in sieben unter einem jeweils anderen Motto stehenden Etappen von Andelsbuch, der Heimat Bärs, bis nach Maria Rain, der Heimat Schriefls. An den Zwischenstationen gibt es Konzerte auf Almhütten, in Lokalen oder auf Plätzen wie dem Dorfgarten am Kaiserbrunnen Balderschwang. Am Schluss in Maria Rain wird auch der Film gezeigt, den Walter Steffen und Michael Baumberger seinerzeit über die erste Tour drehten. Als Besucher kann man einzelne Konzerte hören, aber auch mitwandern. Alle Infos dazu unter https://schriefl.eu/de/news/zfuass-tour-21.