Von Egbert Tholl, München

Es sind Lieder der Schmerzen, den Sehnens und auch des Trosts. Aber was ist Trost in diesen Tagen? Matthias Goerne, der begleitet von Markus Hinterhäuser im Prinzregententheater Lieder von Schumann singt, hätte in zwei Tagen einen Auftritt in Kiew gehabt. Bis vor wenigen Tagen dachte er noch, er könnte mit diesem Auftritt ein Zeichen setzen. Jetzt ist das unmöglich.

"Zwielicht", aus dem Zyklus nach Gedichten von Eichendorff: "Hast du einen Freund hienieden, trau ihm nicht zu dieser Stunde, freundlich wohl mit Aug' und Munde, sinnt er Krieg im tück'schen Frieden." In diesem Liederkreis-Zyklus, op. 39, versenken sich Hinterhäuser, Pianist und Intendant der Salzburger Festspiele, und Goerne ganz und gar in eine Welt. Sie legen viele Zugänge zu dieser, aber man sollte sie in diesem langen, herrlichen Moment nicht anstupsen, man wüsste nicht, was passierte, tauchten sie untervermittelt auf aus dem dunklen Kern dieser Lieder. Was beide hier machen, ist kein Vortrag von Musik, die vor vielen Jahren jemand aufschrieb, ist weit jenseits von Interpretation. Es ist ein auratischer Wesensmoment. "Es war, als hät' der Himmel die Erde still geküsst."

Goerne ist ein wunderzarter Riese, der die schier unerschöpfliche Macht seines Baritons fast permanent zügelt, seiner Stimme eine anrührend lichte Höhe abringt. Hinterhäuser zeichnet schon in wenigen Tönen eines Vorspiels Welten. Einmal malen sie zusammen Bilder, mit der "Löwenbraut", eigentlich eine Ballade, die hier aber keine ist, eher ein Durchschreiten von Gemälden, bis in den letzten drei Strophen der direkte Balladenton durchbricht, dann aber mit Macht. Das Konzert hat keine Pausen und keine Übergänge, keine Konzertrituale. Vielleicht könnte man die Wesenhaftigkeit etwa der sehr späten "Gedichte der Königin Maria Stuart" mit ihrem inbrünstigen "Gebet" stärker von den anderen Liedern absetzen, aber was man hier erlebt, ist eben nicht eine Aneinanderreihung von Liedern aus sechs verschiedenen Zusammenhängen, es ist ein Lied, vielschichtig, disparat. Kein fröhliches, ein wehes, aber dennoch eine Gegenwelt zu all dem Schrecken da draußen.