Matthias Egersdörfer, bekannt als Gerichtsmediziner im Franken - Tatort und als stets an der Schwelle zur Explosion grantelnder Kabarettist, bekommt den Wolfram-von-Eschenbach-Preis 2024. Die seit 2009 vom Bezirk Mittelfranken vergebene, mit 15 000 Euro dotierte Auszeichnung ehrt laut Ausschreibung ein „bedeutsames kulturelles Schaffen von Künstlerinnen und Künstler, die durch Geburt, Leben oder Werk mit Franken verbunden sind.“

Überreicht wird Egersdörfer der Preis am 23. Oktober im Rathaus von Wolframs-Eschenbach, der 1917 von König Ludwig III. per Dekret zu Ehren des Dichters umbenannten Stadt im Landkreis Ansbach in Mittelfranken.