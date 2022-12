Von Oliver Hochkeppel

Morbid beginnt Matthias Deutschmann im Lustspielhaus, mit Beerdigungen nämlich. Zwei, die bei ihm ineinander übergehen: die der Queen und die des deutschen Fußballs in Katar. Wenn er da ordentlich austeilt ("Charles III., das heißt dritte Wahl, der ist 73, in dem Alter wird man höchstens noch FIFA-Präsident"), dann für eine aktuelle Präambel: "Wenn Sie sich von etwas verletzt fühlen, bitte nicht den Veranstalter abbrechen lassen. Es gibt unten einen Safe Room für bedrohte Minderheiten."

So weit ist es gekommen, dass Deutschmann sich satirisch vor denen verwahren muss, für die er seit über 40 Jahren eintritt. Er, der Intellektuelle unter den Kabarettisten, was er mit seinem Markenzeichen, dem Cello, gewissermaßen vor sich herträgt. Der die aktuellen Zumutungen räsonierend zerlegt, um sie in großartigen, hochkomischen Sprachschöpfungen klarer erstehen zu lassen. So ist auch der Plot seines neuen Programms "Mephisto Consulting" - dass er sich während Corona, als er seinen Kabarettistenberuf nicht mehr ausüben konnte, aufs "zweitälteste Gewerbe der Welt" verlegt habe, die Beratertätigkeit - nur ein Vehikel. Die Beispiele potenzieller Kunden, von der noch bei einem Pazifisten wie ihm mitleiderregenden Bundeswehr über den "Scholzomaten", die AfD und die Reichsbürger-Verschwörern bis zu Putin, setzen nur den freien Gedankenfluss in Gang, "so frei wie die Fische in Berlin" - aus dem Aquarien-Unfall vom gleichen Tag machte er einen running gag.

Was schließlich bei einem seiner Lieblingsthemen mündete: der so gerne behaupteten spezifisch deutschen Kultur. Zu deren Widerlegung veranstaltete Deutschmann eine veritable Geschichtsstunde mit Kronzeugen von Goethe bis Schiller. Bis hin zum Cello-Finale keine leichte Kost, der Vor-sich-hin-Denker Deutschmann fordert sein Publikum. Wenn seine Spielart klassischen Kabaretts etwas aus der Zeit gefallen wirkt, dann spricht das nicht für die Zeit.