Kritik von Oliver Hochkeppel

Hinge da nicht das Schild an der Bühnenrückwand, wüssten selbst langjährige Kabarett-Geher nicht, wo sie sich befinden. Denn in der neuen Lach- und Schießgesellschaft erinnert fast nichts mehr an die alte. In erster Linie ist es jetzt eben ein Restaurant, die Bühne steht auf der anderen Seite, man sitzt ihr nicht mehr unbedingt zugewandt, dafür immerhin luftiger und bequemer als früher, zum Primitivo gibt es jetzt unter anderem Burger oder Quesadilla (sehr leckere übrigens).