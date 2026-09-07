Für den Jazz gilt nach wie vor Frank Sinatras Zeile aus „New York, New York“: Wenn du es hier schaffst, schaffst du es überall. Nirgendwo sonst ist die Konkurrenz so groß, die Besten aus aller Welt kommen hierher, um zu lernen und sich in der pulsierenden Szene auszuprobieren. Und auch von den diversen erstklassigen Ausbildungsstätten wie vom Berklee College of Music im nahen Boston, immer noch die größte Jazz-Kaderschmiede der Welt, kommt steter Zufluss.