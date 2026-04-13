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Platten aus München: „The Reel“Bigband-Sound mit umwerfender Wucht

Lesezeit: 2 Min.

Der musikalische Motor der „Eight Cylinder Bigband“ um Matthias Bublath (Mitte, vorne) ist mitreißend.
Der musikalische Motor der „Eight Cylinder Bigband“ um Matthias Bublath (Mitte, vorne) ist mitreißend. san2photogrphy

Matthias Bublath, Münchens vielseitigster Jazzpianist, trumpft wieder auf – mit seiner „Eight Cylinder Bigband“ und einem Album, das Hammond-Groove und ausgebuffte Arrangements vereint.

Kritik von Oliver Hochkeppel

Es gibt vermutlich keinen vielseitigeren und umtriebigeren Jazzer in München als den Pianisten (und verkappten Multiinstrumentalisten) Matthias Bublath. Wohl auch, weil er durch die denkbar schwierigste Schule gegangen ist. Neun Jahre hat er in New York gelebt und sich nach dem Studium am Bostoner Berklee College of Music und an der Manhattan Music School als Groove-basierter Allrounder im wohl härtesten Pflaster der Musikwelt durchgesetzt. Spielte an einem Tag mit einer Swing-Sängerin, am nächsten mit einem Modern-Jazz-Quartett, am übernächsten mit einer Latin-Band, tags darauf mit dem eigenen Trio und Sonntagfrüh in einer Gospelchurch. Letzteres führt zu einer Spezialität, die ihn bis heute von den meisten Kollegen unterscheidet: die herausragende Beherrschung der Hammondorgel.

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