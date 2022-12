Von Rita Argauer

Klassik am Odeonsplatz 2017. Valery Gergiev dirigiert die Münchner Philharmoniker. Matthias Ambrosius, Klarinettist im Orchester, spielt das Saxophonsolo in der orchestrierten Fassung von Modest Mussorgskys "Bilder einer Ausstellung". "Gergiev hat mich überredet zu spielen", sagt er und grinst, was schon eine etwas erstaunliche Reaktion ist, denn als er das Solo spielte, fehlte ihm am rechten Mittelfinger noch ein Teil seiner Fingerkuppe. "Zum Glück ist in dem Solo nur ein C", sagt er. Ein C, das bedeutete einmal mit dem verletzten Finger unter Schmerzen eine Klappe drücken, "ganz sachte, das ging, tat aber weh". Seinen Finger hatte er sich verletzt als er ein paar Wochen zuvor in seiner Schreinerwerkstatt an einer Hobelmaschine arbeitete und Handschuhe getragen hat.

"Niemals Handschuhe", sagt er, "niemals Handschuhe, wenn man an großen Maschinen schreinert". Denn wenn man mit der Hand in die Maschine gerate, würde der Stoff der Handschuhe hineingezogen werden. So ganz genau mag man sich das gar nicht vorstellen, warum und wie welche Finger unter wie schwere Hobelmaschinen geraten. Doch dass darin eine gewisse Gefahr liegt - sowohl mit als auch ohne Handschuhe - liegt auf der Hand. Besonders für Musiker. Denn was macht er ohne seine Finger?

Doch dieser Konflikt existiert für Matthias Ambrosius nur an der Oberfläche - denn Schreinern ist genauso Teil seiner Identität wie Musizieren. Und da sein Lebensweg sowieso nicht der klassischen Musikerwerdung entspricht, ist diese Unbedarftheit und auch Unbedingtheit mit der er von seinen beiden prägenden Leidenschaft erzählt, nachvollziehbar. Was war zuerst da? Das Schreinern oder die Musik? Kann er gar nicht beantworten. "Die Musik wahrscheinlich", sagt er, beginnt aber dann vom Schreinern zu erzählen. Davon, wie er als Kind mit seinem Großvater einen Billard-Tisch getischlert hat - nur aus zusammengesuchten und gefundenen Materialen, einen ganzen Sommer lang haben sie gebraucht. "Und der sah gut aus", sagt er, und er sei dann der einzige im näheren Umkreis gewesen, der einen professionellen Billard-Tisch gehabt habe.

Die Eltern hatten eine Bäckerei, eine Mühle und ein Sägewerk

Dieser Umkreis, in dem sich auch heute noch seine mittlerweile vollausgestattete Metall- und Schreinerwerkstatt befindet, ist in der Eifel. Ein kleiner Ort namens Lüxem. Die Eltern hatten eine Mühle, eine Bäckerei und ein Sägewerk, ein riesiges Gelände, es klingt nach einer sehr freien Kindheit, die er dort hatte. Der Großvater war aus Schlesien geflüchtet und hatte ein großes Bewusstsein für den Wert und die Knappheit von Materialien. Das hat er an seinen Enkel weitergegeben. Der recycelt noch heute fast ausschließlich alte Materialien in seinen Werkstücken.

Doch neben dem Basteln und Schreinern, hat Matthias Ambrosius eben auch Klavierunterricht bekommen. Es gab einen örtlichen Musikverein, in dem Ambrosius und sein Vater engagiert waren. Eine künstlerische Szene, er lernte in diesem Umfeld als Teenager Peter Herbolzheimer kennen. Der berichtete ihm vom Bundesjugend-Jazzorchester (BuJazzO), dass er doch dort mal vorspielen solle, die suchen einen Baritonsaxophonisten. Und mit dieser gewissen Mischung aus Unbedarftheit und Selbstvertrauen, mit der er jetzt seine filigranen Musikerfinger an schwere Schreinermaschinen lässt, begann Ambrosius Anfang der Neunzigerjahre autodidaktisch Saxophon zu lernen.

Detailansicht öffnen Klarinettist Matthias Ambrosius in seiner Schreinerwerkstatt in der Eifel, (Foto: privat)

Er spielte dann in Köln beim BuJazzO vor, wurde genommen und hatte von nun an ein zweites exponiertes Instrument. Klavier spielte er gut, so gut, dass er beim Bundeswettbewerb Jugend Musiziert einen 1.Preis gewann. Doch: "Damit kamen die ganzen Erwartungen", berichtet er, Konzerte sollten gespielt werden, geübt musste werden. "Ich liebe Konzerte und liebe es zu üben", sagt er, "aber aus einer inneren Notwendigkeit heraus, nicht wegen Erwartungen und für den Kommerz." Glücklicherweise haben seine Eltern keinen Druck ausgeübt.

Also spielte er Jazz, arrangierte und komponierte. Und machte schließlich eine Lehre als Bankkaufmann. Klarinette spielte er zu dem Zeitpunkt nur rudimentär. "Selbst beigebracht und grottenschlecht", wie er sagt. Dann war die Banklehre abgeschlossen und Ambrosius, nun Anfang 20, traf den ebenfalls in Lüxem aufgewachsenen und im dortigen Musikverein engagierten Dirigenten und Klarinettisten Karl-Heinz Steffens wieder. Der war ein alter Freund seines Vaters, den Ambrosius "Kalle" nennt. Gerade hatte er eine Professur für Klarinette an der Musikhochschule Hannover bekommen. "Komm doch und studier' bei mir", habe Steffens zu Ambrosius gesagt, dem längst klar war, dass er eigentlich nicht bei einer Bank arbeiten wollte. Also begann er Klarinette zu üben.

Frei von Konventionen

Saxophon und Klarinette sind sich ähnlich, der Sprung ist nicht weit. Aber gewagt ist es trotzdem, ein Vorspiel für eine Musikhochschule zu spielen, wenn man das Instrument, das man dort studieren möchte, gerade mal ein halbes Jahr wirklich intensiv gespielt hat. Das Vorspiel sei eigentlich gut gelaufen. Er sei ganz zufrieden mit sich gewesen, alles habe gut geklappt. Aber bestanden hat er diese Aufnahmeprüfung dann doch nicht, weil neben Karl-Heinz Steffens leider auch der Hochschulrektor im Saal saß und vom den sechs Monate alten Klarinettenkünsten nicht beeindruckt war. Ambrosius spielte dann für die Saxophonklasse im Jazz vor, da wurde er genommen.

Einmal immatrikuliert, studierte er dann doch bei Steffens Klarinette. 2003 beendete er sein Studium mit dem Diplom und der Option zur Meisterklasse, da war er schon Ende 20. Alles wahnsinnig spät für einen Berufsmusiker. Aber geglückt ist ihm das trotzdem. Von 1999 an war er Akademist beim Symphonieorchester des BR, später Soloklarinettist im Rundfunkorchester, seit 2010 ist er bei den Münchner Philharmonikern.

Detailansicht öffnen Eine der Arbeiten von Matthias Ambrosius: eine halbierte, "blutende" Bratsche. (Foto: privat)

Wenn so ein Lebensweg gelingt, liegt das vielleicht auch an einer gewissen Freiheit. Ambrosius strahlt mit sich und einem Tun so eine Konventionsfreiheit aus. Er habe einen hohen Anspruch an das was er tue, betont er. Musikalisch muss das stimmen, ästhetisch und technisch. Doch er traut sich auch Dinge zu. Er komponiert, etwa eine Kinderoper für die Jugendmusikreihe des BRSO. Er schreinert auch Skulpturen und Spielzeug. Oder die Innenausstattung eines Cafés, das seine Schwester eröffnet hat. Ein hoher Anspruch an die Selbstgestaltung dessen, was er schafft. Sowohl künstlerisch als auch für sein Leben im Allgemeinen.

Für den Gasteig-Chef schreinerte er einen Schreibtisch aus der Carf-Orff-Saalbühne

Deshalb wird also geschreinert und musiziert. Als er dann schon in München lebte, begann er, mit einem Freund in einem Haidhauser Hinterhof Lampen zu bauen. Später richtete er seine eigene Werkstatt in seinem Heimatort ein, baute sie immer weiter aus. Je nach Bedarf. Ein Nachbar ist Schreiner, der hilft bei Fragen. So entstand schließlich auch ein neuer Schreibtisch für Gasteig-Chef Max Wagner. Aus dem altem Bühnenboden des Carl-Orff-Saals hat Ambrosius in vielen Arbeitsstunden einen massiven Tisch geschaffen. Bei dieser Arbeit passierte auch die Sache mit dem Finger. Für Matthias Ambrosius kein Grund nicht weiterzumachen. Der Finger ist wieder ganz. Und für seine Werkstatt hat er neuerdings eine Lüftung, soviel Staub einatmen ist gerade als Blasinstrumentalist nicht so gut.