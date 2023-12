Von Sabine Buchwald

Genau, echt, fünffünfzig und Bier waren seine ersten deutschen Wörter. Mit denen jonglierte er wie ein Artist im Varieté. Vielleicht hat Matt Devereux sie auch in der umgekehrten Reihenfolge gelernt. Ein Bier bestellen zu können ist wichtig in München, wenn man es, erstens, gerne trinkt und, zweitens, während der Oktoberfestzeit in diese Stadt kommt, so wie Devereux. Er hatte einen kanadischen und einen englischen Pass in der Tasche, aber wenig Geld. Vom Brexit sprach damals noch niemand, und der junge Besucher auch kein Deutsch. Er lernte schnell "genau, echt, fünffünfzig und Bier", was ihm half, im Mathäser-Bierkeller zu bedienen. Das Deutsch der Gäste muss an jenen Abenden an seinen Ohren vorbeigerauscht sein, wie die Isar bei Hochwasser am Flaucher. Devereux macht es vor: "Steigenhiegenhogensagen." Darauf antwortete er mit: "Genau!" Oder fragte: "Echt?" Wenn's ums Bezahlen ging, verlangte er "fünffünfzig". So jedenfalls geht die Legende von jenem Job in seiner Münchner Anfangszeit.