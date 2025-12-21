Zum Hauptinhalt springen

Mathias Tretters kabarettistischer JahresrückblickDie Iden des Merz

Lesezeit: 1 Min.

Manchmal stand es einem 2025 ja bis hierhin: Mathias Tretter bei seinem Kabarett-Jahresrückblick im Lustspielhaus.
Manchmal stand es einem 2025 ja bis hierhin: Mathias Tretter bei seinem Kabarett-Jahresrückblick im Lustspielhaus. (Foto: Oliver Hochkeppel)

Klug, böse und sehr witzig: Mathias Tretters selektiv satirischer Jahresrückblick im Lustspielhaus

Kritik von Oliver Hochkeppel

Für Kabarettisten war das zu Ende gehende Jahr sehr ergiebig. So viel ist passiert, so vieles, dem man nur mit Humor und Spott begegnen kann. Und so gibt auch Mathias Tretter heuer wieder sein „Nachgetrettert“, den satirischen Jahresrückblick, mit dem er auch ausgesetzt hat in Jahren, in denen er das Gefühl hatte, sich zu wiederholen. Freilich legt der aus Würzburg stammende, seit langem (glücklich) in Leipzig lebende Kabarett-Hochkaräter seine Rückschau generell anders an als andere.

Tretter hangelt sich nicht von Ereignis zu Ereignis oder von Monat zu Monat, er greift sich nur wenige bestimmte, aber bestimmende Trends des Jahres heraus und baut damit fast so etwas wie ein normales Kabarettprogramm. Das beginnt mit einem übertriebenen München-Lob, um an diesem auf den jeweiligen Spielort angepassten Kabarettisten-Trick zu veranschaulichen, wie Diplomatie funktioniert; und wie unfähig Friedrich Merz ist, ihre Regeln zu beachten, vom „Stadtbild“-Zitat bis zum Brasilien-Bashing („ein paar Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes liegen heute noch im Sauerstoffzelt“).

Klar, an den Neuen in den wichtigsten Ämtern war kein satirisches Vorbeikommen, also an Merz oder auch Außenminister Johann Wadephul. Umso erstaunlicher, wie es Tretter hinbekommt, den Namen Trump erst nach der Pause zum ersten Mal in den Mund zu nehmen. Der wird ebenso klug, witzig und böse an seinen eigenen Widersprüchen gemessen wie eine Alice Weidel. Es ging Tretter aber nicht nur um Politik, es ging ihm auch um die gesellschaftlichen Strömungen, vom „hygge“-Hype bis zur Handy-Daddelei. Sehr komisch wird das bei ihm durch die sozusagen historische Konfrontation mit seiner fränkischen Oma oder dem einen famosen Running Gag liefernden Onkel.

Mehr kann man von so einem Jahresrückblick nicht verlangen: Dass er noch einmal klug und wortgewaltig das auffällig Absurdeste so aufspießt, dass man es herzhaft verlachen kann. Und dass man ein, zwei Vorsätze mitnimmt, die man im neuen Jahr brechen kann.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Georg Ringsgwandl im Interview
:„Lebenswerk-Preis klingt, als käme der nächste Anruf vom Bestatter“

Georg Ringsgwandl geht wieder auf Tournee  und singt sogar traurige Liebeslieder. Ist das ein Abschied?

Interview von Oliver Hochkeppel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite