Für Kabarettisten war das zu Ende gehende Jahr sehr ergiebig. So viel ist passiert, so vieles, dem man nur mit Humor und Spott begegnen kann. Und so gibt auch Mathias Tretter heuer wieder sein „Nachgetrettert“, den satirischen Jahresrückblick, mit dem er auch ausgesetzt hat in Jahren, in denen er das Gefühl hatte, sich zu wiederholen. Freilich legt der aus Würzburg stammende, seit langem (glücklich) in Leipzig lebende Kabarett -Hochkaräter seine Rückschau generell anders an als andere.

Tretter hangelt sich nicht von Ereignis zu Ereignis oder von Monat zu Monat, er greift sich nur wenige bestimmte, aber bestimmende Trends des Jahres heraus und baut damit fast so etwas wie ein normales Kabarettprogramm. Das beginnt mit einem übertriebenen München-Lob, um an diesem auf den jeweiligen Spielort angepassten Kabarettisten-Trick zu veranschaulichen, wie Diplomatie funktioniert; und wie unfähig Friedrich Merz ist, ihre Regeln zu beachten, vom „Stadtbild“-Zitat bis zum Brasilien-Bashing („ein paar Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes liegen heute noch im Sauerstoffzelt“).

Klar, an den Neuen in den wichtigsten Ämtern war kein satirisches Vorbeikommen, also an Merz oder auch Außenminister Johann Wadephul. Umso erstaunlicher, wie es Tretter hinbekommt, den Namen Trump erst nach der Pause zum ersten Mal in den Mund zu nehmen. Der wird ebenso klug, witzig und böse an seinen eigenen Widersprüchen gemessen wie eine Alice Weidel. Es ging Tretter aber nicht nur um Politik, es ging ihm auch um die gesellschaftlichen Strömungen, vom „hygge“-Hype bis zur Handy-Daddelei. Sehr komisch wird das bei ihm durch die sozusagen historische Konfrontation mit seiner fränkischen Oma oder dem einen famosen Running Gag liefernden Onkel.

Mehr kann man von so einem Jahresrückblick nicht verlangen: Dass er noch einmal klug und wortgewaltig das auffällig Absurdeste so aufspießt, dass man es herzhaft verlachen kann. Und dass man ein, zwei Vorsätze mitnimmt, die man im neuen Jahr brechen kann.