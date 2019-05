17. Mai 2019, 10:22 Uhr Mint-Fächer Jeder Zweite gibt auf

Axel Böttcher versucht zu verstehen, was Informatikstudenten brauchen, um erfolgreich zu sein.

Die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik haben deutschlandweit hohe Drop-out-Quoten: Mehr als 50 Porzent der Studierenden hören auf.

Ein wesentlicher Grund für das Scheitern ist, dass sie die erforderlichen Leistungen nicht erbringen, es fehlt offenbar an Durchhaltevermögen und Lernstrategien.

Axel Böttcher, Professor an der Fakultät für Informatik und Mathematik an der Hochschule München, glaubt aber, dass viele Studierende die Chance hätten, das Studium zu beenden.

Von Sabine Buchwald

Warum sie ihr Studium abbrechen, bleibt in vielen Fällen unklar, doch die Zahl ist alarmierend und suggeriert, so wie die Aufregung um die diesjährige Abiturprüfung: Mathe ist Horror! Ist das wirklich so?

Durchschnittlich mehr als 50 Prozent der Studierenden in sogenannten Mint-Fächern fallen durch oder geben auf. Mint, das ist das Akronym gebildet aus Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Die Drop-out-Quoten für diese Fächer sind deutschlandweit etwa gleich, sie gelten also auch für die Münchner Universitäten und Hochschulen. Diese ...