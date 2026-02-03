Im Sommer 2003, kurz nach der Eröffnung des Kinos, kam die erste Riege aus Hollywood ins Mathäser: Angelina Jolie zeigte sich in der Münchner Innenstadt zur Deutschlandpremiere des zweiten „Tomb Raider“-Films, und Jim Carrey stellte „Bruce Allmächtig“ dem Publikum vor. Ganz so hoch ist die Weltstar-Dichte über die Jahre nicht geblieben.