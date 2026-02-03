Zum Hauptinhalt springen

Deutschlands besucherstärkstes KinoMünchner Politiker wollen das Mathäser retten

Lesezeit: 3 Min.

Der Mathäser Filmpalast ist das größte Kino Münchens – und spielt auch deutschlandweit eine Rolle. Denn viele große deutschsprachige Filme feiern dort Premiere.
Der Mathäser Filmpalast ist das größte Kino Münchens – und spielt auch deutschlandweit eine Rolle. Denn viele große deutschsprachige Filme feiern dort Premiere. Florian Peljak

Dem Kino-Komplex in der Innenstadt droht der Abriss. Berichte über das Vorhaben haben viel Wirbel ausgelöst. Im Stadtrat gibt es Überlegungen, wie sich das verhindern lässt.

Von Sebastian Krass

Im Sommer 2003, kurz nach der Eröffnung des Kinos, kam die erste Riege aus Hollywood ins Mathäser: Angelina Jolie zeigte sich in der Münchner Innenstadt zur Deutschlandpremiere des zweiten „Tomb Raider“-Films, und Jim Carrey stellte „Bruce Allmächtig“ dem Publikum vor. Ganz so hoch ist die Weltstar-Dichte über die Jahre nicht geblieben.

Zur SZ-Startseite

Leerstand trotz Wohnungsnot
:Münchens Geisterhäuser

Das Wohnproblem ist in München brisant wie in keiner anderen deutschen Stadt – trotzdem stehen hier ganze Häuser leer. Wie kann das sein? Zehn Beispiele und ihre Geschichte.

SZ PlusVon Katharina Haase, Sebastian Krass, Katja Schnitzler, Lisa Sonnabend und Paul Dittmann (Fotos)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite