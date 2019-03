12. März 2019, 18:29 Uhr Maßnahmenpaket Barrieren im Alltag

Ein neuer Aktionsplan der Stadt soll Behinderten die Teilhabe am Leben leichter machen

Von Sven Loerzer

Es war ein Meilenstein, als vor fast zehn Jahren, am 26. März 2009, die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen auch in Deutschland in Kraft getreten ist. Zehn Jahre später sagt der städtische Behindertenbeauftragte Oswald Utz: "Wir sind am Anfang mit der Inklusion in München, der Zug rollt, aber wir müssen noch einiges tun." Es sei ein mühevoller Weg, der sich aber lohne. Der 2013 vom Stadtrat beschlossene erste Aktionsplan zur Umsetzung der Konvention mit insgesamt 47 gelisteten Maßnahmen ist weitestgehend abgeschlossen, wenn nun noch vor den Sommerferien eine gynäkologische Ambulanz für mobilitätseingeschränkte Frauen am Krankenhaus Schwabing eingerichtet wird. Bislang habe es eine solche Praxis nur im Umland gegeben, die aber aus Altersgründen geschlossen wurde, erklärte Bürgermeisterin Christine Strobl (SPD). Barrierefreiheit als Standard in alle Köpfe zu bringen, bleibt eine Daueraufgabe. Denn im Alltag übersehen viele Menschen, die keine Behinderungen haben, wo Hindernisse andere Menschen von der Teilhabe am Leben ausschließen. "Ich will keinen roten Teppich haben, um in die U-Bahn reinzukommen", sagt Utz, der selbst Rollstuhlfahrer ist, "aber öffentliche Verkehrsmittel sollten für alle zugänglich sein". Unter den 37 Maßnahmen, die nun der zweite Aktionsplan listet, stehen deshalb auch Rollstuhltaxis ganz oben. Für Utz gehören sie zum öffentlichen Verkehr. Bislang gebe es fast nur Fahrdienste, Spontanfahrten seien kaum möglich. Weil die Fahrt nicht teurer werden solle als nach dem üblichen Taxitarif, sei die Stadt jetzt im Gespräch mit der Taxiinnung, um ein Umrüstprogramm zu fördern, erklärte die Bürgermeisterin.

Besser werden müsse auch die Wegleitung in den U-Bahnhöfen. Im Olympiaeinkaufszentrum stehe man vor einem Plan, der einem wenig nütze, meinte Christine Strobl: "Der ist schon für Ortskundige schwierig." Bessere Informationen zur Barrierefreiheit kultureller Orte und Veranstaltungen sowie ein neues Investitionszuschussprogramm zum barrierefreien Wohnungsumbau stehen ebenfalls im neuen Aktionsplan, der zusammen mit Betroffenen und ihren Angehörigen entwickelt worden ist. Die Vorsitzende des Behindertenbeirats, Nadja Rackwitz-Ziegler, ist deshalb auch zuversichtlich, dass die Umsetzung des Katalogs, den der Stadtrat nächste Woche beschließen soll, zu deutlichen Verbesserungen führt.