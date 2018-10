19. Oktober 2018, 19:24 Uhr München heute "Massiv geschlampt" bei der Wahl / Jagd auf Geldautomaten-Sprenger / Grünes Haidhausen

Münchner Bürger stehen in einem Wahllokal Schlange - in Moosach fordert die CSU eine Neuauszählung der Stimmen.

Von Kassian Stroh

Damit eine Wahl ordentlich abläuft, ist ziemlich viel geregelt: Die Wahlkabinen dürfen zum Beispiel - der Geheimhaltung wegen - nicht vor offenen Fenstern stehen. Ist der Weg dorthin weiter, muss es alle 50 Meter eine Sitzgelegenheit geben, falls sich ein Wähler mit dem Gehen schwertut. Und Fotos dürfen in der Wahlkabine nicht gemacht werden. So die Vorschriften.

Dies mag übertrieben penibel klingen, ist aber wichtig: Bei Wahlen darf nichts schief gehen. Dass sie fair, geheim und frei stattfinden, ist essenziell für das Vertrauen der Menschen in die Demokratie. Das Problem ist: Bei der Auszählung der Landtagswahl ist in München einiges schiefgegangen. Nicht dass es hier bislang Hinweise auf Betrug gäbe - aber wie sich die Stadtverwaltung in der Wahlnacht verhalten hat, ist höchst problematisch , finde ich.

Und nun hagelt es Kritik von allen Seiten: CSU-Generalsekretär Markus Blume fordert, die Wahl neu auszählen zu lassen . Und auch die Rathausspitze ist sauer auf das Kreisverwaltungsreferat, zu dem auch das Wahlamt gehört. Eine neuerliche Auszählung wäre ein beispielloser Vorgang. Aber vielleicht ein nötiger.

Das Wetter: Morgens bleibt es meist neblig, dann setzt sich häufig die Sonne durch. Am Samstag liegen die Höchsttemperaturen noch bei 16 Grad, am Sonntag wird es mit 13 Grad kühler.

DER TAG IN MÜNCHEN

Verliert München in Bayern an Bedeutung? Denn in der Stadt ist die CSU geschwächt, ihr Koalitionspartner, die Freien Wähler, waren hier noch nie stark. Schon warnen erste Stimmen, die Interessen Münchens könnten hinten runterfallen. Zum Artikel

Gefährliche Chemikalien aus Pullacher Gymnasium abtransportiert Spezialkräfte sprengten die Behälter in einer Kiesgrube. Die laute Explosion schreckte Anwohner im Münchner Westen auf. Zum Artikel

So fasste die Polizei die Automaten-Sprenger Die Jagd auf die inzwischen festgenommene Bande, die Geldautomaten ausraubte, klingt wie ein Action-Film. Hauptkommissar Benedikt Schmucker erklärt, wie die Ermittlungen abliefen. Zum Interview

Rätselhafter Ring könnte Hinweis auf Pelikan-Herkunft geben Das Tier wirkt nach Auskunft von Vogelexperten unterdessen so, als komme es in München gut zurecht. Die Enten in seiner Nähe könnten allerdings in Gefahr sein. Zum Artikel

WÄHRENDDESSEN NACH...

der Landtagswahl: Die CSU muss den Menschen die Angst nehmen

Die CSU hat auf die falschen Themen gesetzt und wichtige Wählergruppen vor den Kopf gestoßen. Das muss jetzt Konsequenzen haben: Sie muss sich für den Umweltschutz, die Jugend und die Heimat in einer globalisierten Welt einsetzen. Zum Gastbeitrag von Theo Waigel

