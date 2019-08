11. August 2019, 18:31 Uhr Maskiert und bewaffnet 13-Jähriger überfällt Supermarkt

Ein 13-jähriger Junge hat am Freitagabend voll maskiert und bewaffnet einen Supermarkt in Freising überfallen und dabei einen Betrag in vierstelliger Höhe erbeutet. Der Junge mit vermummtem Gesicht soll gegen 19.30 Uhr das Geschäft betreten, dort mit einer Softairpistole eine Angestellte bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert haben, wie die Polizei mitteilte. Anschließend wollte er flüchten, was aber misslang, weil sich ihm zwei Kunden in den Weg stellten. Gegen die wehrte sich der Junge mit Reizgas. Zwei Männer wurden dabei verletzt. Dennoch sei es den Kunden gelungen, den Jugendlichen "zu überwältigen", so der Polizeisprecher. Weil der Bub mit 13 Jahren noch strafunmündig sei, sei er von den Beamten zu seiner Mutter gebracht worden. Aus polizeilicher Sicht werde nichts mehr unternommen. Es sei jedoch sehr wahrscheinlich, dass sich das Jugendamt einschalte und das Gespräch suche, sagte der Sprecher.