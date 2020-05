CSU will in U-Bahnhöfe Maskenautomaten stellen

Was tun, wenn man die Behelfsmaske zu Hause vergessen hat und deshalb die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht befolgen kann? Die CSU-Stadtratsfraktion wünscht sich für solche Fälle Automaten für Masken, aber auch Einmalhandschuhe oder Desinfektionstücher in U- und S-Bahnhöfen. Diesen Vorschlag hat die CSU nun dem Stadtrat unterbreitet. Der Mund-Nasen-Schutz sei momentan unverzichtbar, heißt es in der Anfrage. "Daher sollte die Möglichkeit gegeben werden, der Verpflichtung immer und überall nachkommen zu können."