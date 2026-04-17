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Lach- und SchießgesellschaftDas österreichische Kabarett-Duo „Maschek“ brilliert in München

Lesezeit: 2 Min.

Wirklich wahr? Donald Trump kanzelt am Telefon Viktor Orbán ab, weil er jetzt einen neuen „Hunnenkönig“ suchen müsse. Sagen zumindest Peter Hörmanseder (links) und Robert Stachel.
Wirklich wahr? Donald Trump kanzelt am Telefon Viktor Orbán ab, weil er jetzt einen neuen „Hunnenkönig“ suchen müsse. Sagen zumindest Peter Hörmanseder (links) und Robert Stachel. Oliver Hochkeppel

Wenn sich Mächtige um Kopf und Kragen reden:  Robert Stachel und Peter Hörmanseder alias „Maschek“ begeistern mit Fake-Synchronisationen der Polit-Prominenz.

Kritik von Oliver Hochkeppel

Lange waren sie nicht mehr in München, zuletzt traten sie in der Corona-Pause open air im Innenhof des Deutschen Museums auf. Nur so ist es zu erklären, dass bei Robert Stachel und Peter Hörmanseder alias „Maschek“ die Lach- und Schießgesellschaft nicht ganz voll war. Denn in ihrer Heimat Österreich füllen sie problemlos große Säle, schon dank ihrer Fernsehpräsenz bei „Willkommen Österreich“ und ihrer monatlichen eigenen Show. Aber vor allem natürlich wegen ihrer ganz eigenen kabarettistischen Kunstform, die auch nach 28 Bühnenjahren immer noch sensationell und unerreicht ist.

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