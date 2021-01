"Verheerend für uns alle" und "Wieso hat der so viel Geld?", 15. Dezember:

Kardinal Marx macht seinem Namensvetter Karl Marx alle Ehre: Geld spaltet die Welt. Kommunion und Kommunismus haben den gleichen Wortstamm. Der Kardinal spendet sein vieles Geld den missbrauchten Opfern, die von seinen Brüdern im Glauben sexuell genötigt wurden. Er selbst braucht nicht viel von dem, was er verdient: monatlich circa 13 000 Euro. Und er denkt nach, warum solches Verbrechen an Kindern in seinem Glaubenssystem möglich ist. "Die Closed-Shop-Mentalität von Männern in einem intransparenten Kastensystem ist nicht gut. Gemischte Gruppen arbeiten besser. Der liebe Gott hat sich etwas dabei gedacht, dass es Männer und Frauen gibt." So sein Befund. Was fehlt,ist seine Konsequenz. Herr Kardinal, emeritieren Sie, verlassen Sie diese hierarchische Männertruppe! Kämpfen Sie mit in der "Kirche von unten"!

Harald Dupont, Ettringen